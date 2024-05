Neue heftige X-Klasse Sonneneruption: Geomagnetischer Sturm für Freitag erwartet (Video)

Die Sonnenaktivität ist heute weiterhin hoch, und auch Sonnenregion AR 3691 (ex 3663) ist in die Flare-Aktion involviert. Einige M-Flares, darunter ein M5.7-Ereignis um 18:41 UTC (29. Mai), wurden registriert. Bisher scheint keiner dieser Flares eruptiv zu sein.

Apropos Eruptionen: Das lang anhaltende X1.4-Flare-Ereignis um AR 3697 (ex 3664) erzeugte einen energiereichen koronarer Massenauswurf (CME), der überwiegend nach Osten und von der Erde weg gerichtet war. Innerhalb von 72 Stunden ist bestenfalls mit einem Streifschuss zu rechnen.

Die Wahrscheinlichkeit für eine auf die Erde gerichtete Eruption steigt mit jedem Tag, da die aktive Sonnenfleckenregion eine bessere geoeffektive Position einnimmt.

NOAA/SWPC scheint zu zeigen, dass der CME, der mit der Sonneneruption X1.4 von heute Morgen in Zusammenhang steht, nahe genug an der Erde vorbeiziehen wird, um möglicherweise ab dem 31. Mai moderate (G2) geomagnetische Stürme zu erzeugen.

Es wird interessant zu beobachten, ob sich dies wie vorhergesagt entwickelt. Aurora-Himmelsbeobachter sollten ab Freitag wachsam sein.



Note: The jiggling of the sun in this movie is not caused by the X-flare. Calibration offsets were underway during the flare. Credit: NASA/Solar Dynamics Observatory.