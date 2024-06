Die 10 schockierendsten Röntgenbilder

Im Rahmen der jährlichen medizinischen Untersuchung ist normalerweise eine Röntgenuntersuchung obligatorisch.

Röntgenuntersuchungen sind eine nützliche Methode, um verschiedene Arten von Anomalien im Körper zu erkennen. Sie können an fast jedem Körperteil Röntgenaufnahmen machen – Kopf, Arme, Körper, Füße, Oberschenkel und im Fall von Kim Kardashian auch ihren Hintern und ihre Brüste.

Manchmal sind die Bilder normal, zeigen Knochenbrüche oder Flüssigkeitsansammlungen, aber in manchen Fällen können Nägel, Schlüssel, Schraubenzieher, Kugeln, Dosen und alle möglichen anderen Dinge zu sehen sein, die man sich vorstellen kann.

Hier sind einige der schockierendsten Röntgenbilder der Welt, die einfach unmöglich wahr sein können. Die meisten haben ein Happy End, aber manche haben weniger Glück …

NAGELLAUF IN HÜLLE UND FÜLLE

Stellen Sie sich vor, man schieße mit einem Nagelschussgerät so oft drei Zoll lange Nägel ein, bis Sie sterben. Genau das passierte dem Mann Chen Liu, einem australischen Einwanderer mit Studentenvisum, als er vor ein paar Jahren ermordet wurde.

Er wurde in einem Sumpf in Sydney zum Verrotten zurückgelassen und fast ein Jahr später von einigen unglücklichen Kindern gefunden. Wer könnte so etwas tun? Bisher wurde niemand verhaftet und der Fall ist noch immer ungeklärt.

Colaflasche steckt im Anus fest

Durch eine seltsame Laune des Schicksals erlebte ein 60-jähriger Mann die Demütigung seines Lebens, als Diebe sein Haus überfielen, zwei seiner Büffel stahlen und ihm eine Coca-Cola-Flasche in den Hintern schoben.

Das behauptete er, als er das Nishtar-Krankenhaus in Multan, Pakistan, betrat, aber wer könnte jemals sicherstellen, dass die Geschichte wahr ist?

CHIRURGISCHE SCHEREN, DIE VOM CHIRURGEN ZURÜCKGELASSEN WERDEN

Was könnte das schlimmste Szenario bei einer Operation sein? Früher bestand die Möglichkeit, dass die Operation nicht erfolgreich war oder dass sich eine Infektion einschlich und nichts mehr zu tun war. Heute ist die Wahrscheinlichkeit eins zu einer Million, dass der Chirurg seine Instrumente im Körper vergessen hat.

Das passierte der Australierin Pat Skinner, als sie sich im St. George’s Hospital einer Bauchoperation unterzog. Sie entdeckte die Schere erst fast zwei Jahre später, als sie schmerzhaft aus ihrem Bauch ragte. Sie hat Klage gegen den Chirurgen eingereicht.

MESSER IM KOPF

Dies ist das Röntgenbild, das die Londoner Polizei veröffentlicht hat, um Bürger davon abzuhalten, mit Messern auf der Straße herumzulaufen. Dies passierte diesem Teenager, der versuchte, seinen beiden Freunden zu helfen, die ebenfalls bei einem Raubüberfall erstochen wurden.

Fast 10 Prozent seines Gehirns wurden entfernt, aber er erholte sich und ging wieder ans College. Wer war der Täter? Ein anderer Teenager, der am 23. Oktober 2008 verurteilt wurde. Was passiert heutzutage mit Kindern?

GLÜHLAMPE HUMI-ILLUMINATION

In einem Gefängnis in Pakistan wachte dieser Mann, Fateh, mit diesem unangenehmen Gefühl auf und beim Röntgen fanden die Ärzte diese Glühbirne in seinem Loch. Die Verdächtigen? Entweder er oder die anderen Hunderte oder so Mithäftlinge …

BOHRER IM KOPF

Bei einem seltsamen Unfall wurde ein Bauarbeiter namens Ron Hunt von diesem 18 Zoll langen Bohrer aufgespießt, nachdem er von einer Leiter gefallen war und mit dem Kopf zuerst auf dem Bohrer gelandet war.

Er dachte, er würde sterben, aber er hatte Glück, dass er nur ein Auge verlor und keine bleibenden Schäden davontrug. Er war nicht versichert und war stark auf Spenden angewiesen, um seine medizinischen und Rehabilitationskosten zu decken. Da sollte man zweimal nachdenken, bevor man zu einem Werkzeug greift …

Sexspielzeug mit Kondensmilch

Wie weit würden Sie für sexuelle Befriedigung gehen? Dieser Typ war offensichtlich verrückt und dachte, er wäre sehr schlau, weil er sich diese neuartige Idee ausgedacht hatte, und wurde deshalb zum Gespött. Kondensmilch? Also bitte!

Ich hoffe nur, die Dose war nicht offen, sonst würde er zusätzlich zur Blähungen auch noch Botulismus bekommen.

Räuberpistole

Obwohl das wie eine Pistole aussieht, ist es eigentlich ein Feuerzeug. Die Ärzte, die während der Operation dieser Insassin kugelsichere Westen trugen, fanden auch eine Crackpfeife aus Glas und einen Gummischlauch. Wie viel Zeug kann man sich in die Vagina schieben?

Ein Gefängnis ist vielleicht nicht der richtige Ort für diese Frau. Sie braucht dringend medizinische Hilfe.

Schlüssel stecken im Kopf des Babys fest

Ein Baby in Kentucky steckte sich versehentlich Schlüssel ins Auge und ins Gehirn, nachdem es hineingefallen war. Glücklicherweise wurde sein Auge nicht beschädigt (Gott sei Dank!) und es gab keine bleibenden Schäden.

Dieses Baby hat es verdient, normal aufzuwachsen, und es blieb glücklicherweise davon ab, sein Augenlicht zu verlieren. Wo waren die Eltern, als dies passierte?

BESTER ZAHNSTOCHER DER WELT

Was ist der beste Zahnstocher der Welt? Schere! Dieser Chinese hatte keinen Zahnstocher zur Hand und benutzte stattdessen diese Schere.

Anscheinend gab es einen sehr lustigen Witz und er verschluckte sie versehentlich. Sie gelangte in seine Speiseröhre und eine 30-minütige Operation (ohne Betäubung) entfernte erfolgreich die Verstopfung.