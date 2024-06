Anunnaki: Vor 2024 Jahren begann die Schöpfung der Menschheit

Die Anunnaki kamen vor 7529 Jahren auf diesem winzigen Teil der riesigen Ebene der flachen Erde hierher, um sich eine Seele zu ernten. Die gesamte Flache-Erde-Domäne besteht aus einer auf Silizium basierenden Lebensform von gigantischem Ausmaß.

Anunnaki ließen sich im Lebensraum der Männer und Frauen der auf Silizium basierenden Titanen und riesigen Siliziumbäumen nieder, die sich bis zu 120 km hoch erstreckten.

Nachdem sie einen Krieg gegen die Titanen gewonnen hatten, schufen sie die Grauen als ihre Sklavenrasse, um riesige Bäume zu fällen und das Gelände für die Siliziumreinigung zu pflegen, mit der sie ihre Städte bauen konnten. Von Gorgi Shepentulevski

Schließlich, nach einigen tausend Jahren, um genau zu sein nach 5508 Jahren, war die Arbeit erledigt, Ländereien mit einem Durchmesser von 400.000 km wurden von allen riesigen Siliziumbäumen befreit, ihre Siliziumstädte wurden gebaut, elektromagnetisches Torus-Firmament aktiviert, das ein Gebiet bedeckte und abdichtete mit einem Durchmesser von 400.000 km, so dass nichts entkommen kann und niemand von außen eindringen kann, außer den Anunaki selbst durch Plasmaportale.

Während des Prozesses des Erdabbaus und der Siliziumreinigung blieben viele giftige Nebenprodukte zurück, die meisten davon wurden in berghohen Haufen vergraben, die wir heute als Vulkane kennen, aber es lagen auch viele andere kleinere Mengen giftiger Abfälle herum.

Die Oberfläche des Geländes wurde zerstört, und um es zu reinigen, überschwemmten die Anunnaki das Gelände mit dem größten Tsunami aller Zeiten und spülte selbst den höchsten Berg mit Wasser weg, das von den Überresten des Giftmülls gespickt war.

Dank der harten Arbeit der Grauen waren die Anunaki nun bereit, mit der Erschaffung einer kohlenstoffbasierten Lebensform zu beginnen und zum ersten Mal die Menschheit zu erschaffen.

Da die Tiere während ihrer Arbeit so stark kontaminiert und verstrahlt wurden, konnten sie sich nicht mehr fortpflanzen und waren vom Aussterben bedroht.

Vor genau 2024 Jahren begann die Erschaffung der Menschheit. Wenn wir die Begriffe BC und AD sehen, werden sie verwendet, um das Jahr vor und nach der Schöpfung zu bezeichnen und zu zählen.

Die Menschheit und die gesamte Kohlenstoff-Lebensform sind also nicht Millionen oder Hunderttausende Jahre alt, sondern erst 2024 Jahre. Der Begriff „AD“ leitet sich vom lateinischen Wort „Anno Domini“ ab, und Beamte behaupten, „Anno Domini“ bedeute „im Jahr des Herrn“ und beziehe sich vermutlich auf die Geburt Jesu Christi.

Das stimmt überhaupt nicht, denn der wahre Herr ist der höchste Gott der Anunnaki, bekannt als ANU. Die Annahme, dass AD „im Jahr des Herrn“ bedeutet, ist also völlig falsch.

Ein weiterer Aspekt daran ist, dass Jesus nicht vor 2024 Jahren, sondern erst vor 309 Jahren geboren wurde. Als die Geschichte nach dem Fall von Tartaria gefälscht wurde, wurden der Geschichte 1712 nicht existierende Jahre hinzugefügt.

Der dritte Aspekt ist, dass „Anno Domini“ literarisch „Anus Kuppel“ bedeutet. Das lateinische Wort „Anno“ leitet sich von „Annus“ ab, das wiederum von „Anu“, Anunnakis höchstem Gott, abgeleitet ist.

Und das Wort „Domini“ leitet sich von „Dome“ ab, einem anderen Wort für „Firmament“. AD oder Anno Domini bedeutet also „aus dem Jahr, in dem Anus Kuppel (Firmament) aktiviert wurde und die Schöpfung begann“.

BC bedeutet also „Vor der Schöpfung“ und AD bedeutet das Jahr, in dem Anus Kuppel aktiviert wurde, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Kuppel – das Firmament – ​​eine elektromagnetische Torus-Abschirmung darstellt.

Es dauert nur Stunden, diese Art von Abschirmung zu aktivieren, denn Anunaki verfügte bereits über die Technologie dafür, bevor sie hierher kamen. Ein elektromagnetischer Plasmaschild lenkt die Strahlung ab und reflektiert jeden feindlichen Angriff von außen. Das Firmament ist mit einem elektromagnetischen Plasmaschild ausgestattet.

Das elektromagnetische Torus-Abschirmfirmament bedeckt eine Fläche von 400.000 km im Durchmesser am Boden und weitere 400.000 km unter der Erde. Der Grund dafür, dass die Grauen 5508 Jahre brauchten, um das gesamte von Anunaki entworfene Projekt fertigzustellen, liegt darin, dass sie neben der Rodung des Geländes auch viel unter der Erde gruben, wo die für das Projekt verantwortlichen Chefwissenschaftler wohnten, bekannt als die Unterwelt.

Die Unterwelt ist der wahre Deal, mit einem hochtechnologisch fortschrittlichen Netzwerksystem, das das Leben auf der Erdoberfläche reguliert. Aus diesem Grund hören wir Begriffe wie: Asgard, Midgard und Unterwelt (oder Hel).

So sehr das abschirmende Torus-Firmament seine Hülle über der Erde ausdehnt, so sehr erstreckt es sich auch unter der Erde, da die Erdkruste ein ausgezeichneter Leiter ist.

Asgard ist die Kristallstadt, in der der höchste Gott Anu mit seinem Gefolge und seinen Dienern residiert. Midgard ist, wo wir sind; und Underworld ist die Residenz der Chefwissenschaftler der Anunaki-Familie, die für das Menschheitserschaffungsprojekt verantwortlich sind.

In der Mitte der flachen Erde unter dem Firmament gibt es eine große, breite Öffnung mit einem Durchmesser von etwa 200 km, in deren Tiefen sich tief unter der Erde die Torus-Plasmaabschirmmaschine befindet.

Die nördlichen Polarlichter von Aurora Borealis werden durch die Wechselwirkung geladener Scaler-Wellen-Partikel, die von der elektromagnetischen Abschirmmaschine Torus emittiert werden, mit Atomen in der oberen Atmosphäre verursacht.

Aus der Unterwelt entspringt auch der riesige Fluss Oceanus, der die Ozeane mit Wasser füllt. Der Grund dafür, dass die Nadel des Kompasses nur nach Norden zeigt, liegt darin, dass sich dort die dipolar magnetisierte Achse des doppelseitigen Wirbeltrichters des Torus befindet und an diesem Punkt die stärkste elektromagnetische Energie emittiert wird, die beide Plasmasphären der elektromagnetischen Kuppeln des Torus erzeugt , umschließt und schirmt beide Gebiete über und unter der Erdoberfläche ab.

Eine magnetische Umkehrung ist eine Umkehrung des Magnetfelds des Torus, wenn die Positionen des magnetischen Nordens und des magnetischen Südens vertauscht werden (nicht zu verwechseln mit dem geografischen Norden und dem geografischen Süden).

Wenn sich der magnetische Norden von seinem geografischen Norden hin und her bewegt, liegt das daran, dass der Spiralachsentrichter des Torus nicht stabil ist, sondern sich ständig vom Zentrum des geografischen Nordens hin und her bewegt.

Das Phänomen der „Polverschiebung“ tritt auf, wenn sich der spiralförmige Trichter des elektromagnetischen Feldes des Torus von einer Richtung in die andere verschiebt, von der Aufwärtsrichtung in die Abwärtsrichtung.

Dies geschieht etwa alle 10 Jahre. Der Nordpol liegt über der Oberfläche der flachen Erde und der Südpol liegt unter der Erde in der Unterwelt. Wenn sich die Pole verschieben, geht der Nordpol unter die Erde und der Südpol über die Erde.

Sowohl der geografische als auch der magnetische Nord- und Südpol liegen also im Zentrum der flachen Erde, wo der Fluss Oceanus aus der Öffnung zur Unterwelt entspringt. Dass der sogenannte Südpol in der Antarktis liegt, ist eine Fiktion, denn dort gibt es weder einen Südpol noch einen antarktischen Kontinent.

Rund um die Mitte der Nordpolöffnung liegen vier große Kontinente, die durch vier Ströme des Flusses Oceanus getrennt sind, von denen zwei nach außen in Richtung der Ozeane fließen und die anderen beiden zur Wiederverwertung in die Unterwelt zurückfließen.

Auf der anderen Seite der Eiswand, die unsere bekannte Welt umgibt, gibt es mindestens 33 weitere Kontinente, und wenn man sie mit diesem kleinen Teil von nur 40.000 km Durchmesser vergleicht, den unsere Welt einnimmt, kann man sich vorstellen, wie viel mehr Land von den insgesamt 400.000 ist km im Durchmesser, den das Firmament bedeckt.

Unsere Welt mit 5 Kontinenten wurde aus vielen Gründen bewusst näher an der Unterwelt platziert, zum Beispiel, weil das wissenschaftliche Personal der Anunaki nicht weit reisen muss, um ein Auge auf uns zu haben, die kürzere Entfernung für die Zirkulation des Oceanus-Flusses und das künstliche Bewässerungssystem der Erde größte Flüsse, die aus dem Untergrund entspringen usw.

Vor 2024 Jahren hatte die Schöpfung des Menschen begonnen.

Als die Anunnaki hier ankam, gab es weder Wasser noch Kohlenstoff in der Atmosphäre oder auf dem Boden, da diese beiden Elemente die Lebensform Silizium auflösen und degenerieren.

Für den Zweck des Siliziumabbaus und der Siliziumreinigung sowie für die künftige Erschaffung durch den Menschen haben ihre Wissenschaftler diese beiden Elemente künstlich geschaffen.

Der Anunnaki, der die Grundelemente für kohlenstoffbasierte Lebensformen geschaffen hatte und über wissenschaftliche Kenntnisse und Know-how der Schöpfung verfügte, entwarf die Formel für Qualität und Inhalt mit allen Merkmalen, wie Menschen aussehen, denken und sich verhalten sollten, unter Verwendung der Bausteine ​​ihres geistigen Eigentums für die genetische Ausstattung des Menschen.

Intellekt, Sehfähigkeit, Hörfähigkeit, Spracherkennung, Fähigkeit zur bewussten Wahrnehmung, Seelenbindung und alles andere, was Menschen von Tieren unterscheidet, wurden ausschließlich in seiner Lebensform zusammengefasst.

Der wichtigste Aspekt, der Menschen von Tieren unterscheidet, ist, dass Menschen eine Seele haben (mit Ausnahme von Klonen) und Tiere keine Seele haben.

All dies wurde in einem Programm verpackt, in einer codierten Formel beschreibender Namen, die in Runen für die kommende menschliche Schöpfung geschrieben wurden, referenziert und in den Astralbereich des Morphischen Feldes hochgeladen, aus dem die gesamte Kohlenstoff-Lebensform auf der Erde hervorgeht und wächst , abhängig davon, welche Art von Anweisungen es erhält.

Die Lebensform der Menschheit hat also ein spezifisches Programm, das in einer Formel kodiert und in Runen geschrieben ist, und so ist die kodierte Formel für die menschliche Schöpfung in Runen geschrieben…

