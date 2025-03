Warum Anatoli Fomenkos neue Chronologie besagt, dass die „Geschichte“ eine reine Fälschung ist

Laut Anatoli Fomenkos „Neuer Chronologie“ wurde die Geschichte, wie wir sie kennen, von christlichen Gelehrten erfunden. Erfahren Sie, warum er daran glaubt und warum er nicht völlig verrückt ist.

Fast alles, was Sie über Geschichte zu wissen glaubten, ist falsch. Das Römische Reich entstand im Spätmittelalter, nicht im 8. Jahrhundert v. Chr. Tatsächlich existierten das antike Rom, Griechenland und Ägypten, wie wir sie kennen, überhaupt nicht. Und Jesus lebte und starb im 12. Jahrhundert n. Chr.

Das besagt zumindest die Theorie der Neuen Chronologie, die vom russischen Mathematiker Anatoli Fomenko entwickelt wurde.

Seit den 1970er Jahren hat Fomenko (Jahrgang 1945) seine Ideen entwickelt, verfeinert und veröffentlicht. Er behauptet, dass die Geschichte, von der wir alle wissen, dass sie wahr ist, größtenteils erfunden sei und dass Jahrhunderte alte Geschichte entweder von hinterhältigen Schreibern gefälscht oder von Gelehrten völlig falsch interpretiert worden sei (eine Theorie, die der berüchtigten Phantomzeit-Hypothese nicht unähnlich ist ).

Die Feinheiten von Fomenkos Theorie sind zwar erwartungsgemäß neu und schockierend, doch der Leitgedanke lautet, dass die aufgezeichnete Geschichte vor dem 11. bis 14. Jahrhundert aus verschiedenen Gründen generell unzuverlässig ist.

Nahezu alle erhaltenen Dokumente aus der Zeit davor, schreibt Fomenko, seien aufgrund einer Reihe von Faktoren unzuverlässig: schlechte Zeitmesssysteme, inkonsistente Aufzeichnungen, begrenzte Verfügbarkeit erhaltener Dokumente, fehlender beweglicher Lettern und so weiter.

Darüber hinaus, so Fomenko, sei die Geschichte vor der Renaissance größtenteils von zahlreichen Autoren erfunden worden, die meisten von ihnen im Auftrag der katholischen Kirche und anderer christlicher Führer der Zeit, um historische „Beweise“ zur Untermauerung der in der Bibel aufgestellten Behauptungen vorlegen zu können.

In diesem Sinne konzentriert sich Fomenko insbesondere auf die Schriften des französischen christlichen Gelehrten Joseph Scaliger aus dem 16. Jahrhundert.

Laut Fomenko zählt Scaliger zu den führenden Historikern seiner Zeit, die dazu beitrugen, die bis heute fortbestehenden „falschen“ Geschichtsdarstellungen der Vorrenaissance zu fälschen und zu verbreiten.

Und wenn Historiker nicht wie Scaliger offen hinterlistig vorgingen, dann handelten sie auf eine eher träge Art hinterlistig, behauptet Fomenko. Das heißt, Renaissance-Gelehrte hätten einfach die antike Geschichte auf der Grundlage zeitgenössischer Personen und Ereignisse erfunden, um eine „Phantomgeschichte“ zu schaffen , wie er es nennt.

Fomenko ist beispielsweise der Ansicht, dass die eurasische Geschichte zwischen dem dritten und elften Jahrhundert n. Chr. größtenteils von Historikern des 13. bis 17. Jahrhunderts n. Chr. erfunden wurde, die einen falschen Bericht über diese früheren Jahrhunderte schufen, indem sie diese Aufzeichnungen mit Variationen von Ereignissen füllten, die sich im 13. bis 17. Jahrhundert zugetragen hatten.

Ähnliches sei mit der Bibel geschehen, behauptet Fomenko. Er schreibt, dass die Bibel, wie wir sie heute kennen, größtenteils auf Fälschungen und Überarbeitungen älterer Texte aus dem 11. bis 14. Jahrhundert aufbaut und dass diese Fälschungen und Überarbeitungen tatsächlich Ereignisse widerspiegeln, die sich im 11. bis 14. Jahrhundert zugetragen haben.

Fomenko vermutet, dass die in der Bibel beschriebene babylonische Gefangenschaft (in der die Juden des Königreichs Juda im 6. Jahrhundert v. Chr. von Babylonien überfallen und dort 70 Jahre lang gefangen gehalten wurden) in Wirklichkeit eine falsche Geschichte ist, die auf der fast 70-jährigen Zeit des Papsttums in Avignon basiert, in der aufgrund des Drucks der französischen Monarchie sieben Päpste im französischen Avignon und nicht in Rom residierten.

Warum genau Fomenko all dies behauptet und wie er versucht, diese Behauptungen zu beweisen, ist eine ganz andere Frage.

Abgesehen von seiner Erschaffung der Neuen Chronologie ist Fomenko ein bemerkenswerter Mathematiker , der promoviert hat, an der Moskauer Staatlichen Lomonossow-Universität lehrte, Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften wurde, einen Staatspreis der Russischen Föderation für Mathematik gewann und rund 250 Werke veröffentlichte.

Dieser mathematische Hintergrund erklärt, wie Fomenko mit der Entwicklung der Neuen Chronologie begann. 1973 begann er, die Arbeiten anderer Autoren über Widersprüche in historischen Daten zu Mondzyklen zu lesen.

Als er sich selbst mit diesen Daten befasste, kam er zu dem Schluss, dass viele Mondfinsternisse und andere Himmelsereignisse nicht zu den von Historikern angegebenen Zeitpunkten stattgefunden haben konnten und wichtige historische Eckpunkte daher um Hunderte von Jahren abweichen könnten.

Seine Berechnungen, die inzwischen von anderen Autoren kritisiert wurden, zeigten, dass bestimmte Himmelsereignisse, die angeblich zur Zeit Jesu stattgefunden haben, tatsächlich etwa 1.000 Jahre später stattgefunden haben mussten.

Von da an erhielt Fomenko beim Aufbau seiner Neuen Chronologie Hilfe von anderen Schriftstellern aus mehreren Jahrhunderten (darunter Jean Hardouin aus dem Frankreich des 17. Jahrhunderts, Nikolai Morosow aus dem Russland des 19. Jahrhunderts und sogar Isaac Newton), die schon seit langem behauptet hatten, dass christliche Gelehrte im Mittelalter die Geschichte entweder irrtümlich oder auf betrügerische Weise falsch aufgezeichnet hätten.

Fomenko griff diese Ideen auf und fügte eine Reihe mathematischer Berechnungen im Zusammenhang mit den astronomischen Aufzeichnungen hinzu.

So entstand die Neue Chronologie. In den darauffolgenden Jahrzehnten hat Fomenko zahlreiche Bücher zu diesem Thema veröffentlicht.

Geschichte – und das wird umso wahrer, je weiter man zurückblickt – ist bis zu einem gewissen Grad immer auch eine Rekonstruktion.

Fomenko schrieb : „Wenn wir sagen, Brutus habe Caesar mit dem Schwert getötet, bedeutet das lediglich, dass eine bis in unsere Zeit überlieferte schriftliche Quelle dies behauptet – und nichts weiter! Die Frage, wie getreu die dokumentierte Geschichte die tatsächlichen Ereignisse widerspiegelt, ist äußerst komplex und bedarf einer besonderen Untersuchung.“

