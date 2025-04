War Blue Origins Weltraumflug ein Hollywood-Fake? Internetnutzer trommeln mit CGI-Theorien (Videos)

Blue Origin schickte eine rein weibliche Crew, darunter Katy Perry und Lauren Sánchez, ins All. Die Mission erreichte die Kármán-Linie. Online-Skeptiker stellten jedoch die Echtheit des Fluges in Frage. Internettheorien deuteten darauf hin, dass es sich um eine Inszenierung oder eine Hollywood-Produktion handelte.

Einige Theorien brachten die Mission mit okkulten Ideen in Verbindung. Psychologen erklärten die Psychologie hinter diesen Verschwörungen.

In einem als monumentaler Schritt für die Weltraumforschung gefeierten Flug schickte Blue Origin am 14. März eine rein weibliche Crew ins All. Der Flug, an dem bekannte Namen wie Popstar Katy Perry, Fernsehpersönlichkeit Lauren Sánchez und andere einflussreiche Frauen teilnahmen, erreichte die Kármán-Linie – und überquerte damit offiziell die Grenze zum Weltraum, die Kármán-Linie.

Doch unmittelbar nach Abschluss der Mission brodelte es im Internet vor wilden Theorien, die nahelegten, das gesamte Ereignis sei nichts weiter als eine hochbudgetierte Hollywood-Produktion gewesen.

Die Mission, die den Weltraum im Sturm eroberte Die New Shepard-Rakete startete vom Startplatz von Blue Origin in Texas und beförderte die sechs Frauen auf eine 11-minütige Reise ins All, die mit einer sicheren Landung auf der Erde endete. Doch obwohl der Flug live gestreamt und an Millionen Menschen rund um den Globus übertragen wurde, dauerte es nicht lange, bis Skeptiker im Internet seine Echtheit anzweifelten.

Schnell verbreiteten sich Theorien, wonach es sich bei der Mission nicht um eine historische Reise ins All, sondern um ein raffiniert inszeniertes Ereignis mit dem Ziel gehandelt habe, die Öffentlichkeit zu täuschen.

Den Theorien zufolge war der jüngste Flug von Blue Origin kaum mehr als ein Hightech-CGI-Spektakel, und man verglich ihn mit „den schlechtesten Spezialeffekten, die je eine gefälschte Weltraumagentur hervorgebracht hat“.

Manche gingen sogar so weit zu behaupten, die Mission habe vollständig in einem Filmstudio stattgefunden, wobei die Prominenten angeblich in Wassertanks geschwommen seien. „Hollywood Fake Space?“

Das Internet reagiert Auf Social-Media-Plattformen wie X (ehemals Twitter) wiesen Nutzer schnell auf ihrer Meinung nach Unstimmigkeiten im Filmmaterial hin.

Ein Twitter-Nutzer teilte mit: „Glaubt sonst noch jemand, dass der heutige Flug von Blue Origin eine Hollywood-Fälschung war?“

Ein anderer erklärte ihn für „eine der größten Lügen der Menschheitsgeschichte“, während wieder andere meinten, der gesamte Flug sei lediglich eine weitere Hollywood-Produktion gewesen. Als die Verschwörungstheorien immer mehr an Fahrt aufnahmen, schien sogar die Beteiligung von Prominenten wie Perry und Sánchez das Feuer noch weiter anzufachen.

Ein besonders lautstarker Kommentator behauptete: „Katy Perry und die anderen Prominenten befinden sich tatsächlich in einem Hollywood-Filmstudio in einem Pool, nicht im Weltraum.“ Diese Theorien beschränkten sich nicht nur auf Skeptiker, die die Technologie in Frage stellten.

Einige Kommentatoren brachten den Flug sogar mit dunklen, okkulten Ideen in Verbindung, insbesondere mit Perry. Eine lautstarke Gruppe in den sozialen Medien vermutete, die Mission sei Teil eines „satanischen Rituals“ gewesen und verwies auf Perrys Verbindung zu bestimmten Verschwörungstheorien.

Ein Nutzer meinte: „Katy Perry ist eine der größten Förderinnen des Okkulten; das ist alles nur eine riesige Farce.

Die Psychologie einer Verschwörung: Warum wir so leicht zu überzeugen sind Psychologen haben sich zu der Situation geäußert und darauf hingewiesen, dass die Raumfahrt und die Promikultur schon immer ein fruchtbarer Boden für Verschwörungstheorien gewesen sind.

Dr. Daniel Jolley, ein Experte auf dem Gebiet der Verschwörungspsychologie, erklärte, dass die Kombination aus prominenten Berühmtheiten und dem Mysterium der Weltraumforschung ein Klima der Skepsis schaffe.

„Weltraumforschung und Promikultur sind zwei Bereiche, die seit jeher ein fruchtbarer Boden für Verschwörungstheorien sind“, sagte Dr. Jolley gegenüber Mail Online.

„In Kombination mit der Geheimniskrämerei um private Unternehmen wie Blue Origin und der natürlichen Ungewissheit von Weltraummissionen ist es leicht zu verstehen, warum sich manche gezwungen fühlen, nach alternativen Erklärungen zu suchen.“ Dieser Flug mit seinen prominenten Teilnehmern und der Hightech-Visualisierung war ein „perfekter Sturm“ für Verschwörungstheorien.

Das Mysterium des Weltraums und das Spektakel einer von Milliardären finanzierten Mission machten es manchen leicht, diese sehr reale Leistung abzutun und sich einer ausgeklügelten Geschichte anzuschließen, die besser zu ihren Ängsten und Verdächtigungen passte. Prominente, satanische Symbole und das NS-31-Abzeichen Während die Mission weiterhin Aufmerksamkeit erregte, fiel Verschwörungstheoretikern auch ein merkwürdiges Detail ins Auge: das Missionsabzeichen, das jeder der Passagiere trug.

Das kompliziert gestaltete Abzeichen wurde bei näherer Betrachtung von einigen beschuldigt, „satanische Symbole“ zu enthalten. Ein besonders leidenschaftlicher Verschwörungstheoretiker meinte, das Logo sehe, umgedreht, aus wie eine „satanische Ziege mit einem umgedrehten Kreuz“.

Obwohl diese Behauptungen jeglicher Tatsachengrundlage entbehren, knüpften sie an eine breitere Verschwörungskultur an, die glaubt, die Unterhaltungsindustrie sei heimlich in okkulte Praktiken verwickelt. Dieses Narrativ, gestärkt durch Prominente wie Katy Perry – die häufig mit derartigen Theorien in Verbindung gebracht wird – schürte weitere Zweifel an der Echtheit der Mission. Die Realität hinter dem „Ritual“ – Was geschah tatsächlich?

Trotz der wilden Theorien war die NS-31-Mission tatsächlich ein echter Weltraumflug. Nachdem die Besatzung den Weltraum erreicht hatte, erlebte sie einige Minuten Schwerelosigkeit, bevor sie nach elf Minuten wieder zur Erde zurückkehrte und sicher landete. Die Mission war zwar kurz, aber ein wichtiger Moment für die private Weltraumforschung unter der Leitung von Jeff Bezos‘ Blue Origin.