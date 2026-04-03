Gefälschte Geschichte: Die Bedeutung des Greifen in der tartarischen Kultur

In meinem ersten Buch, „Tesla & die Cabbage Patch Kids“, untersuchte ich die Bedeutung des Greifen in der tartarischen Kultur.

Er galt als zentrales Symbol für die Macht und Struktur der Zivilisation und repräsentierte die Herrschaft über die physische und die unsichtbare Welt. Von Guy Anderson

Dies drückte sich in der Verbindung von Löwe, Symbol irdischer Stärke, und Adler, Symbol höherer Wahrnehmung und Kontrolle, aus. Seine Präsenz in Architektur, Wappen und Artefakten bestätigt seine Rolle als Zeichen von Herrschaft, Schutz und Autorität.

Diese Symbole kennzeichneten wichtige Orte und sicherten Wissen und Energiesysteme innerhalb eines vereinten Reiches.

Greifen verkörperten zudem Einheit und lebenslange Bindung in der tartarischen Gesellschaft und kulturellen Identität. Sie paaren sich lebenslang, und wenn einer stirbt, bleibt der andere allein zurück. Dies spiegelt Ideale von Treue, Beständigkeit und unerschütterlicher Verbindung zwischen zwei Wesen wider.

Diese Bedeutung wurde jedoch später von der katholischen Kirche übernommen und umgedeutet, um ihre Haltung gegen die Scheidung zu untermauern. Die lebenslange Paarbindung des Greifen diente dabei als moralisches Beispiel zur Stärkung dieser Position.

Historisch gesehen stammten Greifen aus dem Osten und galten als Finder und Hüter von Schätzen. Viele Berichte beschreiben sie als gewaltige und wilde Geschöpfe von überwältigender Stärke und Präsenz.

Ein einzelner Greif soll einen Ochsen durch die Luft tragen können und einen Menschen ohne Zögern zerreißen. Sie galten auch als Erzfeinde der Pferde, Beschützer heiliger Stätten und wurden als Wächter des Lebensbaums verehrt.

Dante nutzte den Greif als Symbol für Christus, der Stärke, Adel und göttliche Autorität vereint. Er beschrieb ihn als kraftvoll wie ein Löwe und mit der Weitsicht und dem Flugvermögen eines Adlers ausgestattet, der sich über die Erde erheben kann.

Eine Legende erzählt von Alexander dem Großen, der zwei Greifen vor einen Korb spannte, um in den Himmel aufzusteigen. Er lockte sie mit an Stangen befestigtem Fleisch und trug sie so empor.

Je höher sie stiegen, desto mehr trugen sie ihn über die Welt hinaus, wo er die Erde aus einer nie zuvor gesehenen Perspektive überblicken konnte.

Je mehr ich diese Wesen erforsche, desto mehr erscheinen sie mir als Teil einer vergessenen Realität und nicht nur als bloßer Mythos. Ihre Beschreibungen, ihre Symbolik und ihre beständige Präsenz in verschiedenen Kulturen deuten auf etwas viel Greifbareres hin.

Es legt nahe, dass Greifen einst tatsächlich die Erde durchstreiften, und ich glaube, dass ihre Überreste, zusammen mit denen von Riesen und Drachen, dazu dienten, die heute den Dinosauriern zugeschriebene Geschichte zu untermauern.

Was mit ihnen geschah, werden wir vielleicht nie erfahren, aber vielleicht leben sie in einem dunklen Winkel der Welt oder auf einem verborgenen Kontinent noch immer?

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Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“