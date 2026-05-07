Die meisten von uns glauben, dass 2012 mit dem Ende des Maya-Kalenders nichts geschehen ist

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Energie Zivota“ berichtet:

Die meisten von uns glauben, dass 2012 mit dem Ende des Maya-Kalenders nichts geschehen ist.

Ja, nicht auf der physischen Ebene.

Doch auf der inneren, spirituellen Ebene fand eine Revolution statt.

Die Menschen teilten sich aus freiem Willen in zwei Gruppen.

In jene, die aufsteigen wollen, und jene, die nicht aufsteigen wollen.

Und nun herrscht ein Kampf zwischen ihnen.

Diejenigen, die sich gegen den Aufstieg entschieden und erneut um eine Verschiebung baten, akzeptierten den freien Willen derer, die sich für den Aufstieg entschieden hatten, nicht.

Diejenigen, die nicht aufgestiegen sind, wurden neidisch, weil sie die Konsequenzen ihrer Entscheidung erkannten: dass sie als Seelen auf der Erde enden.

Der Planet erhöht seine Schwingungen, was die Notwendigkeit mit sich bringt, sich selbst, also das alte Leben, für das Wohl einer höheren Ordnung zu opfern.

Dies bedeutet, traditionelle, konservative Werte aufzugeben, die der Vergangenheit angehören und daher in der heutigen Welt keine Gültigkeit mehr besitzen.

Und das ist das wahre Wesen der Selbstaufopferung.

Man gibt das Alte zugunsten des Neuen auf.

 

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Kommentare

4 Kommentare zu „Die meisten von uns glauben, dass 2012 mit dem Ende des Maya-Kalenders nichts geschehen ist“

  1. Avatar von udo kosemund
    udo kosemund

    Eure Beiträge sind für mich sehr informativ! Ich frage mich nur immer, woher sie diese Informationen haben und ob das auch immer so der Wahrheit entspricht!
    Trotzdem, weiter so!

    MfG

    udo kosemund

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  2. Avatar von Jeronimo
    Jeronimo

    2012 ist der neue Messias (nicht Jesus)auf die Erde gekommen !
    Welchen die bestehenden Religionen und Regierungen als Antichrist bezeichenen.
    Er ist wie ein Dieb in der Nacht um ihre Religionen und ihre Macht über die Erde zu stehlen.
    Die Auswirkungen waren sofort spürbar, es kam zu Kriegen gegen das neue Denken.
    Auch heute werden alle Kriege begonnen, von Seiten des alten Denkens.
    Das die abtretende Macht den neuen Messias als „Antichrist“ bezeichnet ist logisch.
    Auch Jesus wurde als „Antichtist“ in Jerusalem bezeichnet, den Antichrist zu töten sahen sie als einen heiligen Dienst für Jehowa an.
    Exakt so ist es auch heute, denn auch heute sieht sich Amerika im Dienste der Bibel.

    Man muss das mal realisieren, die führen schon seit 1000 Jahren Krieg gegen den heute gekommenen Messias.
    Denn die wussten schon seit 2.000 Jahren Bescheid, und haben großen Aufwand betrieben um die Jahre exakt zu zählen, und haben darum bei 1 begonnen zu zählen, denn die wussten das ca. im Jahr 2000 die Zeitenwende eines neuen Messias sein würde.

    Alle diese Kolonien, die Eroberung des amerikanischen Kontinents, diese Weltkriege, alles nur um zu verhindern das jedes Denken in dieses neue Leben von heute mit dem neuen Messias verhindert wird.
    Die letzten 1000 Jahre haben sie damit verbracht alle Bücher der Welt zu verbrennen, alle Gebäude einzureissen, nur wegen dieser Zeit von heute mit dem neuen Messias.

    1917 bekam die Menschheit in Fatima die letzte Warnung, was aber vom Vatikan konsequent verworfen wurde.
    Paul VI. , Jahannes Paul II. , Benedikt XVI. lehnten die Botschaft von Fatima strikt ab !
    Wer damals im Vatikan die Botschaft von Fatima einforderte, wurde sofort getötet.
    Johannes Paul I hat es gewagt die Botschaft von Fatima einzufordern, sofort hat man sein ganzes Umfeld im Vatikan getötet, sogar Schweizer Gardisten kamen ums Leben, auch der Bankier wurde getötet, nur weil sie die Botschaft von Fatima einforderten.
    Heute ist Fatima nur eine esoterisch amerikanisch-katholische Hollywoodshow.

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  3. Avatar von Jeronimo
    Jeronimo

    Die letzten 1000 Jahre haben sie damit verbracht alle Bücher der Welt zu verbrennen, alle Gebäude einzureissen, um zu verhindern das dieses neue Denken von heute entstehen kann, Fuß fassen kann.

    Heute behaupten sie das Jesus wiederkommen wird, was aber nicht sein kann, denn der neue Messias wird niemals Jesus selbst sein. Doch mit so einer Aussage können sie die Menscheit in einer Endlosschleife im kath. Glauben gefangen halten.
    Damit kreigen sie euch alle, denn niemand hat den Mut Jesus abzulehen um das neue Denken des neuen Messias anzunehen, und wieder rufen sie heute „ans Kreuz mit diesem Antchrist“.
    Wie geasgt der neue Messias ist nicht Jesus, der neue Messias bringt ein völlig anderes neues Denken für ein lebendiges, lebenswertes Leben auf der Erde, was wir heute schon in Ansätzen erkennen können, was aber mit einem kath. Denken nicht vereinbar ist.

    Wer versucht dieses neue Denken von heute in sein Bibeldenken im AT und NT zu integrieren wird seinen Verstand verlieren, den er spalten dadurch sein Denken in zwei Teile, was man phologisch als Schizophrenie bezeichnet.

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  4. Avatar von Jeronimo
    Jeronimo

    In den letzen 1700 Jahre wurden alle Menschen der Welt getöten welche ein anderes Denken, ausserhalb der Bibel hatten, darum haben wir heute ein homogenes Bibeldenken, schlicht und einfach darum weil jedes Andersdenkende entfernt wurde.
    Von Jahr 300 bis zum Jahr 800 hat man in Europa 90 % der Menschen getötet nur weil sie ein anderes Denken ausserhalb der Bibel hatten.
    Europa war um das Jahr 800 menschenleer, da man alles abschlachtete.
    Dieser Weltgenozid wurde nicht dokumentiert, darum denken heute viele das diese Zeit gar nicht existiert hätte.

    Auf dem süd- und nordamerikanischem Kontinent hat man in den letzten 500 Jahren 90 % der indigenen Menschen getötet und deren Schriften verbrannt, der amerikanische Kontinent war um das Jahr 1700 völlig menschenleer, da man dieses neue Denken von heute verhindern wollte.
    Auch Austrsalien hat man menschenleer „gemacht“.

    Heute kommen sie mit dem Abschlachten (Kriege) von Andersdenkenden nicht mehr hinterher, denn dieses Neue Denken gewinnt zunehmend an Dynamik, und kann auch durch Kriege nicht mehr in Schach gehalten werden.
    Darum werden heute vorzugsweise Schulen mit Kindern zerstört.
    Sie bezeichnen es als Krieg um Bodenschätze, was bullshit ist, es geht einzig um das töten von Andersdenkenden.

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