Während ich die Fortsetzung von „Tesla und die Cabbage Patch Kids“ schreibe, fallen mir immer wieder dieselben Muster auf: Alte Sprichwörter, zeremonielle Bräuche und überlieferte Traditionen scheinen alle mit einem vergessenen System verbunden zu sein, das auf Resonanz, Frequenz und atmosphärischer Elektrizität basiert. Von Guy Anderson

Seit Jahren wird der Ausdruck „Lade deine Gläser auf“ vor Trinksprüchen und formellen Zusammenkünften verwendet, ohne dass jemand seine ursprüngliche Bedeutung hinterfragt. Die meisten Menschen nehmen an, dass damit einfach das Füllen eines Glases vor einer Feier oder einem gesellschaftlichen Anlass gemeint ist. Doch was, wenn der Ausdruck ursprünglich die Aufladung von Wasser selbst mit atmosphärischer Energie und elektrischer Frequenz meinte?

Nach jahrelangen Studien der Tartaria und der Alten Welt bin ich überzeugt, dass es sich hierbei nicht nur um Symbolik oder leere Zeremonie handelte. Tatsächlich könnte Wasser, das atmosphärischer Ladung oder Resonanzfrequenzen ausgesetzt war, einst bewusst konsumiert worden sein, aufgrund seiner wohltuenden Wirkung auf den Körper.

Die moderne Gesellschaft versteht Elektrizität durch Generatoren, Batterien, Kabel und nationale Stromnetze. Frühere Zivilisationen scheinen Elektrizität jedoch ganz anders verstanden zu haben. Sie erkannten sie als Naturkraft, die in direktem Zusammenhang mit Gesundheit, Bewusstsein, Vitalität und Gleichgewicht steht. Hinweise auf Heilwasser, heilige Quellen, magnetische Ströme und Energiezentren finden sich immer wieder in der Antike.

Die Architektur erzählt dieselbe Geschichte: Kathedralen, Kuppeln, Obelisken, Türme und Sternfestungen sind weltweit mit bemerkenswerter Regelmäßigkeit anzutreffen. Ich glaube, dass diese Bauwerke Teil eines weltweiten Energienetzwerks waren, das atmosphärische Elektrizität sammelte und in der Alten Welt verteilte.

Auch Glas taucht in diesem vergessenen System immer wieder auf und diente möglicherweise einst einem viel wichtigeren Zweck als der Aufbewahrung oder Dekoration. Seit Jahrhunderten wird Glas in verschiedenen Zivilisationen und Epochen mit Resonanz, Alchemie, Frequenz, Lichtübertragung und elektrischen Experimenten in Verbindung gebracht.

Lange bevor die moderne Wissenschaft Elektrizität formal identifizierte, scheinen frühere Zivilisationen bereits leitfähige Flüssigkeiten und Energieübertragung verstanden zu haben.

Mineralreiches Wasser, das atmosphärischer Ladung, elektromagnetischen Einflüssen oder Resonanzfrequenzen ausgesetzt war, wurde möglicherweise aufgrund seiner regenerierenden Wirkung gezielt konsumiert.

Selbst die moderne Wissenschaft erkennt an, dass der menschliche Körper auf allen biologischen Ebenen elektrisch funktioniert. Das Gehirn arbeitet mit elektrischen Impulsen, das Herz erzeugt elektromagnetische Felder, und die Zellkommunikation ist vollständig vom Ionenaustausch im Körper abhängig.

Heute konsumieren Millionen von Menschen Elektrolytgetränke, ohne zu wissen, dass sie elektrisch geladene Mineralien zu sich nehmen, die den Körper von innen beeinflussen sollen. Was heute im Handel erhältlich ist, könnte lediglich eine vereinfachte Version eines viel älteren Verständnisses darstellen, das mit elektrisiertem Wasser und energetischer Heilung in Verbindung steht.

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