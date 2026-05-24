Gefälschte Geschichte: „Der Zauberer von Oz“ diente dazu, die Öffentlichkeit mit Tartaria und der Neuen Weltordnung vertraut zu machen

Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass „Der Zauberer von Oz“ dazu diente, die Öffentlichkeit mit Tartaria und der Neuen Weltordnung vertraut zu machen – und zwar durch eine der berühmtesten Geschichten der modernen Geschichte. Von Guy Anderson

Die Smaragdstadt repräsentiert die alte Welt Tartarias, während der Zauberer hinter dem Vorhang die verborgene Macht verkörpert, die durch Täuschung, Illusion, Angst und künstlich erzeugte Autorität die Kontrolle übernimmt.

Meiner Meinung nach wurden beide Ideen direkt in die Populärkultur integriert und als Fantasy getarnt, damit die Öffentlichkeit die Botschaft aufnahm, ohne zu erkennen, was ihr tatsächlich gezeigt wurde. L. Frank Baum gab sogar an, die Smaragdstadt direkt an der Weltausstellung in Chicago von 1893 orientiert zu haben.

Dort wurden dem Publikum riesige weiße Städte präsentiert, gefüllt mit gigantischen Kuppeln, gewaltigen Palästen, Kanälen, Bögen, Türmen, Statuen und Architektur – völlig losgelöst von der industriellen Welt, die sie zur selben Zeit umgab. Die Fotografien dieser Veranstaltung wirken selbst heute noch deplatziert, da die Gebäude antik, fortschrittlich und nicht in den offiziellen historischen Kontext einfügbar erscheinen.

Baum nahm diese Welt und verwandelte sie in Oz, sodass Millionen von Menschen Tartaria offen dargestellt sehen würden, ohne jemals den Namen direkt damit in Verbindung gebracht zu hören.

Die Weltausstellungen wurden als temporäre Ausstellungen präsentiert, angeblich rasch errichtet und später ohne plausible Erklärung wieder abgerissen.

Es handelte sich nicht um gewöhnliche Jahrmarktsgebäude, die rein der Unterhaltung dienten, sondern um ganze Städte mit monumentalen Bauwerken, deren überzeugende Nachbildung der modernen Gesellschaft bis heute schwerfallen würde. Die Smaragdstadt wurde zur fiktiven Version der Welt von Tartar, die bereits auf den Weltausstellungen öffentlich gezeigt worden war, bevor sie schließlich in Unterhaltung und Fantasie mündete.

Baums familiärer Hintergrund macht es unmöglich, die Symbolik in „Der Zauberer von Oz“ als Zufall abzutun, sobald man seine Verbindungen zu Öl, Geld und elitärem Einfluss im Kontext des historischen Kontextes der Geschichte betrachtet.

Seine Familie verkehrte eng mit denselben einflussreichen Kreisen, die das Bankwesen, die Infrastruktur, die industrielle Expansion, den politischen Einfluss und die Grundlagen des modernen Systems jener Zeit prägten. Darüber hinaus waren es genau diese Netzwerke, die während des Untergangs der Alten Welt und des Aufstiegs der sie ersetzenden gelenkten Gesellschaft aktiv waren.

Dann folgt die wichtigste Szene der gesamten Geschichte: Die Illusion um den Zauberer zerbricht endgültig, sobald der Vorhang fällt. Der mächtige Herrscher der Smaragdstadt entpuppt sich als gewöhnlicher Mann, der sich hinter Maschinen, Projektionen, Lärm, Täuschung und künstlich erzeugter Angst versteckt, während alle anderen die ihnen präsentierte Inszenierung blindlings für die Realität halten. Allein diese Szene erklärt verborgene Macht deutlicher als fast alles andere, was danach in die Mainstream-Kultur Einzug hielt!

Die Neue Weltordnung funktioniert nach genau derselben Struktur wie im Zauberer von Oz: Die Öffentlichkeit sieht nur die Inszenierung, während die wahre Macht hinter dem Vorhang verborgen bleibt. Politiker, Konzerne, Regierungen, Medienschaffende, Finanzinstitutionen und globale Organisationen treten öffentlich vor die Gesellschaft, während unsichtbare Kräfte im Verborgenen die Geschicke der Welt lenken.

Auch über ein Jahrhundert später spricht man noch immer vom „Mann hinter dem Vorhang“, denn die Symbolik dieser Szene spiegelt nach wie vor unsere Realität wider.

Dies ist die Offenbarung der Methode in einer ihrer klarsten und bekanntesten Formen in der modernen Popkultur und Unterhaltung. Tartaria wurde durch die Smaragdstadt offengelegt, während die Struktur der verborgenen Kontrolle durch den Zauberer selbst und die Illusion seiner Autorität enthüllt wurde.

Eine der berühmtesten Geschichten aller Zeiten enthüllte sowohl die alte Welt als auch das System, das sie ersetzte, während Generationen zusahen, ohne zu verstehen, was von Anfang an direkt vor unseren Augen lag…

Mehr faszinierende Themen über die verfälschte Geschichte lesen Sie im Bestseller von Guy Anderson:

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“