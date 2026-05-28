Verbotene Archäologie: Die riesigen Steinscheiben – zu perfekt, zu symetrisch

🌌🛸 In den Bergen der Insel Nias (Indonesien) liegen riesige Steinscheiben, die sich jeder herkömmlichen Erklärung entziehen.
Zu perfekt.
Zu symmetrisch.
Zu fortschrittlich, um bloße „Zeremonialgegenstände“ zu sein.
Archäologen sprechen von Ritualen … doch die Ältesten der Insel erzählen eine andere Geschichte:
„Sie gehörten denen, die vom Himmel herabstiegen.“
Am beunruhigendsten ist ihre Form. Riesige Scheiben mit Kanten, die wie die Zahnräder einer uralten Maschine geformt sind … fast identisch mit den Objekten, die Tausende von Menschen seit Jahrzehnten am Himmel gesehen haben. 👁️
Zufall?
Vergessene Technologie?
Oder Beweise für einen Kontakt, den die Geschichte bisher ignoriert hat?
Vielleicht wurden diese Steine nicht zur Verehrung von Göttern geschaffen … sondern zur Erinnerung an einen Besuch. 🛸
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