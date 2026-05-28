Verbotene Archäologie: Die riesigen Steinscheiben – zu perfekt, zu symetrisch

🌌🛸 In den Bergen der Insel Nias (Indonesien) liegen riesige Steinscheiben, die sich jeder herkömmlichen Erklärung entziehen.

Zu perfekt.

Zu symmetrisch.

Zu fortschrittlich, um bloße „Zeremonialgegenstände“ zu sein.

Archäologen sprechen von Ritualen … doch die Ältesten der Insel erzählen eine andere Geschichte:

„Sie gehörten denen, die vom Himmel herabstiegen.“

Am beunruhigendsten ist ihre Form. Riesige Scheiben mit Kanten, die wie die Zahnräder einer uralten Maschine geformt sind … fast identisch mit den Objekten, die Tausende von Menschen seit Jahrzehnten am Himmel gesehen haben. 👁️

Zufall?

Vergessene Technologie?

Oder Beweise für einen Kontakt, den die Geschichte bisher ignoriert hat?

Vielleicht wurden diese Steine ​​nicht zur Verehrung von Göttern geschaffen … sondern zur Erinnerung an einen Besuch. 🛸