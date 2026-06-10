Erdbebenschwarm in den Phlegräischen Feldern: 15 Erschütterungen registriert

(Titelbild: Der Boden im Inneren der Campi Flegrei-Caldera hat sich seit den 1950er Jahren um über vier Meter angehoben. Die vulkanische Unruhe hat sich seit 2005 beschleunigt und eine Abschwächung ist nicht in Sicht)

In den Phlegräischen Feldern ist ein seismischer Schwarm im Gange. Dutzende von Erschütterungen wurden vom INGV registriert, waren aber alle von geringer Intensität.

Die Gemeinde Pozzuoli teilte mit: „Das Vesuv-Observatorium hat uns mitgeteilt, dass seit dem 9. Juni 2026 um 03:59 Uhr Ortszeit (UTC 01:59 Uhr) ein Erdbebenschwarm in den Phlegräischen Feldern aktiv ist.

Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wurden vorläufig 15 Erdbeben mit einer Magnitude Md ≥ 0,0 (15 lokalisiert) und einer maximalen Magnitude Md = 1,2 ± 0,3 registriert.

Ausbruchartige Schwärme während der anhaltenden Unruhen in der Campi Flegrei Caldera

Ausbruchartige Schwärme während der anhaltenden Unruhe in der Campi Flegrei-Caldera. Die letzten Jahre waren durch eine deutliche Intensivierung der Unruhe in der Campi Flegrei-Caldera, einem der dichtesten aktiven Vulkansysteme der Welt, gekennzeichnet. Seit Beginn der aktuellen Unruhephase im Jahr 2000 kam es in der Caldera zu einer fortschreitenden Bodenhebung, zunehmender Seismizität und verstärkter hydrothermaler Entgasung.

Seit Anfang 2021 haben sich diese Phänomene jedoch deutlich beschleunigt, begleitet vom Auftreten ungewöhnlicher vulkanisch-tektonischer (VT) seismischer Sequenzen mit extrem kurzen Intervallzeiten zwischen den Ereignissen.

Die zwischen 2021 und 2024 aufgezeichnete Seismizität wurde untersucht, um die Zusammenhänge zwischen seismischen Prozessen, der Entwicklung des Deformationsfeldes und der hydrothermalen Aktivität während der anhaltenden, sich beschleunigenden Unruhe zu erforschen. Besonderes Augenmerk lag auf einer Klasse seismischer Sequenzen, die wir – in Anlehnung an die klassische Literatur zur vulkanischen Seismologie – als stoßartige Erdbebenschwärme bezeichnen.

Diese Sequenzen zeichnen sich durch rasche Häufungen von Erdbeben innerhalb weniger Sekunden aus, was ihre Erkennung mit herkömmlichen seismischen Analysemethoden erschwert. Unsere Analyse zeigt, dass diese stoßartigen Schwärme räumlich in einem Gebiet konzentriert sind, das sowohl das Haupthydrothermalgebiet als auch eine kürzlich identifizierte geodätische Anomalie im Gebiet des Monte Olibano östlich von Pozzuoli umfasst.

Diese Anomalie, die seit 2021 deutlich erkennbar ist, weist trotz des insgesamt glockenförmigen radialen Deformationsmusters, das sowohl vergangene als auch gegenwärtige bradyseismische Krisen in den Phlegräischen Feldern charakterisiert, ein relatives Hebungsdefizit im Vergleich zu den umliegenden Gebieten auf. Die zeitliche Entwicklung der Unruhe zeigt eine fortschreitende Zunahme der Seismizitätsrate, der Erdbebenstärke, der Hebungsgeschwindigkeit und geochemischer Indikatoren wie des CO₂-Flusses im Boden.

Das Auftreten und die zunehmende Häufigkeit von schwallartigen Erdbeben fallen mit einer Zunahme der Beschleunigung zusammen und deuten auf einen starken Zusammenhang zwischen lokalen Deformationsprozessen, hydrothermaler Druckerhöhung und sich entwickelnden seismogenen Mechanismen hin. Ähnliche seismische Muster wurden an anderen Vulkanen mit kritischen Unruhephasen und in einigen Fällen mit phreatischen Explosionen in Verbindung gebracht.

Unsere Ergebnisse legen daher nahe, dass schwallartige Erdbeben einen wichtigen Indikator für den aktuellen Aktivitätszustand der Phlegräischen Felder darstellen und neue Erkenntnisse über die Wechselwirkung zwischen hydrothermalen Prozessen, Deformationsanomalien und Seismizität in der Caldera-Unruhedynamik liefern.

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