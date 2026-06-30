Wissenschaftler sagt, die Menschheit müsse eine „Arche Noah“ bauen, um dem Aussterben zu entgehen – „Wenn wir es nicht entdecken…“

Laut einem Wissenschaftler sind die Menschen vom Aussterben bedroht – sei es durch den Klimawandel, künstliche Intelligenz, einen Asteroideneinschlag oder einen Kometen. Möglicherweise könnten sogar Außerirdische die Ursache sein. Wenn es soweit ist, werden sie eine Art „Arche Noah“ für den Weltraum bauen müssen, um unser Überleben zu sichern.

Der Harvard-Wissenschaftler Avi Loeb warnte davor, dass die Menschheit eines Tages ins Weltall fliehen müsse, um ihr Überleben zu sichern. In einem Interview erklärte er, eine große Katastrophe werde sie zwingen, eine Art „Arche Noah“ zu bauen, um Tod und Tragödie zu entkommen und im Weltraum neu anzufangen.

Loeb warnte die Menschheit außerdem davor, sich für die intelligenteste Zivilisation im Universum zu halten. In einem Interview, das er auf seinem Blog veröffentlichte, sprach er darüber, wie gut die Menschen darin seien, ihre Unwissenheit zu bewahren, indem sie widersprüchliche Fakten ignorierten.

Er kritisierte jene Wissenschaftler, die nicht an die Erforschung unberührter Gebiete glaubten, und sagte, dies sei der Grund, warum die Menschheit keine Bauwerke außerirdischer Intelligenz entdecken werde. Loeb ist fasziniert von außerirdischem Leben und meint, die Menschheit kenne nur den „Raum“ auf der Erde, obwohl es im Weltraum „viel mehr Raum“ gebe.

Loeb sagte: „Abgesehen von ihrer Unermesslichkeit bieten der kosmische Raum und die kosmische Zeit extreme Lebensbedingungen, die weit über unsere irdischen Erfahrungen hinausgehen.“ Er glaubt im Grunde, dass es im interstellaren Raum vieles gibt, von dem die Menschheit nichts ahnt und das darauf wartet, erforscht zu werden.

Dafür müssen die Menschen jedoch aufgeschlossen bleiben und an die Möglichkeit außerirdischen Lebens glauben. Er scheint sich auf Zweifel an seinen Behauptungen zu beziehen, dass 3I/Atlas, das interstellare Objekt, das auf das innere Sonnensystem zurast, ein außerirdisches Raumschiff sein könnte.

Zuvor hatte er erklärt, dass Außerirdische, sollten sie jemals zur Erde kommen und feststellen, dass die Menschen ihre Existenz infrage stellen, die Erdlinge sofort ans Ende der Intelligenzskala im Kosmos setzen würden.

Im Zusammenhang mit dem möglichen Aussterben der Menschheit in der Zukunft beschrieb Loeb ein düsteres Szenario, in dem die Menschheit kurz vor der Auslöschung steht. Dann würden die Menschen etwas Ähnliches wie die Arche Noah bauen. Diese würde nicht auf dem Wasser schwimmen, sondern im Weltraum fliegen, um das Überleben der Spezies zu sichern. Was könnte die Menschheit auslöschen?

Laut Loeb könnte es jede globale Katastrophe sein, wie der Klimawandel, künstliche Intelligenz, ein Asteroideneinschlag oder sogar außerirdische Technologie.

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