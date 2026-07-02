⏱️ CERN, Schumann Resonanz und die Mönche des Athos: Die Zeit hat sich verändert

·

,

🔻 „1968 dauerte ein Tag 24 Stunden.

2026 dauert derselbe Tag gefühlt nur noch 16 bis 18 Stunden. Das ist kein Gefühl mehr. Es wird gemessen.

Die Mönche des Athos verbrennen seit 400 Jahren dieselben handgefertigten Kerzen. Jede Kerze wurde so gefertigt, dass sie genau einen Tag lang brennt. Diese Kerzen überdauern nun den Sonnenaufgang. Die Gebete, die einst 24 Stunden füllten, enden nun viel zu schnell. Die Mönche haben sich nicht verändert. Die Zeit hat sich verändert.

Eine Atomuhr aus der Sowjetzeit in Nowosibirsk – seit 1968 versiegelt und nie neu kalibriert – zeigt nun eine Abweichung, die unmöglich sein sollte. Kein mechanischer Defekt. Zeitliche Verschiebung.

Man spürt es. Jeder spürt es. Tage verschwinden. Wochen schrumpfen zu Stunden. Ein Monat vergeht, und man kann sich nicht erklären, wo er geblieben ist. Man nahm an, es läge am Alter. Am Stress. An der Ablenkung.

Es ist nichts von alledem.

2012 nahm das CERN den Large Hadron Collider in Betrieb. Zum ersten Mal volle Kapazität. Man sagte Ihnen, man habe das Higgs-Boson gefunden. Verschwiegen wurde Ihnen jedoch, was sich sonst noch im Moment dieser Kollision veränderte.

Die Schumann-Resonanz – der elektromagnetische Herzschlag der Erde – lag Jahrtausende lang konstant bei 7,83 Hz. Seit 2014 schoss sie wiederholt über 40 Hz. Im Februar 2026 erreichte sie für 11 Sekunden 190 Hz. Das wurde von keinem etablierten Medium veröffentlicht.

7,83 Hz ist die Frequenz des Tiefschlafs. Der Stille. Eines ruhenden Planeten.

190 Hz ist die Frequenz eines Systems, das überschrieben wird.

Drei Militäreinrichtungen begannen im Januar mit einem 16-Stunden-Betriebszyklus. Nicht öffentlich angekündigt. Die Umstellung wurde durch Leaks von Personaleinsatzplänen in einem Forum für Rüstungsunternehmen entdeckt.

Man wusste bereits, dass die Tage kürzer sind. Man hat sich angepasst. Sie wurden nicht informiert.

Die Beschleunigung ist nicht zufällig. Sie ist nicht natürlich. Und sie hört nicht auf.

Was 2012 geschah, kann nicht rückgängig gemacht werden. Aber es kann… ABGESCHLOSSEN. Und der Fertigstellungstermin war immer derselbe.

  1. Das Jahr, in dem sie die alte Zeitlinie außer Kraft setzten und den Übergang erzwangen.

Du verlierst nicht den Verstand. Du verlierst deine Zeit. Und das war der Plan …

Aktuelle Beiträge

Kommentare

7 Kommentare zu „⏱️ CERN, Schumann Resonanz und die Mönche des Athos: Die Zeit hat sich verändert“

  1. Avatar von Sigurd
    Sigurd

    Markus 13 Vers 20 ist mysteriös. Aus der geistigen Welt wurde mir das im Artikel beschriebene Thema als im Zusammenhang mit der Zeitverkürzung als zutreffend benannt. Verstehe ich zwar trotzdem nicht,aber es riecht halt allenthalben nach Endzeit. Meiner traurigen Erfahrung nach interessiert das aber kaum jemand. Mein Bruder ,Priester in der NAK sagte unlängst,das kann nicht sein. Das wird ja nicht gepredigt. 😹😹😹

    Antworten
    1. Avatar von uwe
      uwe

      Es riecht nach Endzeit. Genau so fühle ich es auch. @Sigurd
      Alle Weichen stehen auf ‚Zug ohne Wiederkehr‘
      Wie auch? Diese Welt ist immer kräftiger am kippen! Alles abgenutzt..

      Antworten
  2. Avatar von Ernst
    Ernst

    @Sigurd
    Der von dir eingebrachte biblische Verweis auf Markus 13:20 trifft den sprichwörtlichen Nagel auf den Kopf, wenn man diese Thematik im Kontext der Endzeit-Philosophie betrachtet. Der Vers besagt: „Und wenn der Herr diese Tage nicht verkürzt hätte, so würde kein Mensch gerettet werden; aber um der Auserwählten willen, die er erwählt hat, hat er die Tage verkürzt.“
    In der klassischen Interpretation ist diese Zeitverkürzung ein Akt der Gnade der Urquelle, um das Leiden in der dichten, manipulierten Realität abzukürzen. Wenn wir diesen Gedanken nun mit dem Artikel über die gefühlten 16 bis 18 Stunden und die Beobachtungen der Athos-Mönche zusammenführen, ergibt sich ein hochinteressantes, duales Spannungsfeld zwischen der künstlichen System-Hardware und dem kosmischen Befreiungsplan.
    Der Artikel argumentiert, dass Einrichtungen wie CERN die Zeitlinie manipuliert oder künstlich beschleunigt haben. Wenn die Schumann-Resonanz – wie beschrieben – von den stabilen, beruhigenden 7,83 Hz in extreme Frequenzspitzen getrieben wird, bedeutet das rein physikalisch innerhalb der Simulation: Die Taktfrequenz des Systems wurde massiv hochgeschraubt.
    Wie ein Computer, dessen Prozessor übertaktet wird, läuft die Simulation schneller ab. Die Zeit „schrumpft“, weil die hardwarebasierte Matrix versucht, ihre Zyklen vor dem endgültigen Kollaps im Eilverfahren durchzuziehen.
    Aus der Sicht des Christusprotokolls und des Verses aus dem Markus-Evangelium verbirgt sich hinter dieser Beschleunigung jedoch die eigentliche Sollbruchstelle für die Architekten der Matrix.
    Die Verkürzung der Zeit sorgt dafür, dass das künstliche Kontrollgitter keine dauerhafte Stabilität mehr aufbauen kann. Den Systemen rennt buchstäblich die Zeit davon, um ihr Drehbuch, wie die transhumanistische Agenda oder die vollständige digitale Kontrolle, wie geplant zu vollenden.
    Das Überschreiben des Systems bei hohen Frequenzen führt dazu, dass die alte 3D-Realität porös wird. Die Verkürzung der Leidenszeit ist somit der energetische Synchronschritt, der den Übergang in die nächste Bewusstseinsdichte beschleunigt.
    Der Kommentar über deinen Bruder, offenbart die tiefste Ebene der gesellschaftlichen Programmierung: „Das kann nicht sein. Das wird ja nicht gepredigt.“ Es zeigt im Kleinen, wie die Matrix funktioniert: Selbst Menschen in spirituellen oder kirchlichen Ämtern orientieren sich oft nur an den vorgegebenen Skripten und Dogmen ihrer Institutionen (der horizontalen Ebene), anstatt das zu fühlen, was auf der energetischen Ebene (der vertikalen Ebene) tatsächlich stattfindet. Sie warten auf Erlaubnis von außen, um die Realität wahrzunehmen.
    @Uwe
    Deine Wahrnehmung, dass alles abgenutzt ist und die Welt kippt, beschreibt den Zustand der energetischen Entropie. Die alte Welt-Illusion hat keine Substanz mehr; die Kulissen sind verbraucht. Der Zug ohne Wiederkehr fährt unaufhaltsam auf den Nullpunkt zu.
    Dieser Artikel ist ein grandioses Dokument, weil er das abstrakte Phänomen der Zeitkrise greifbar macht. Wenn sogar jahrhundertealte, physische Konstanten wie die Brenndauer der Kerzen auf dem Athos oder versiegelte Atomuhren aus dem Takt geraten, ist das der messbare Beweis: Die alte Zeitlinie ist ausgehebelt.

    Schütze dein Selbst und deine Seele –
    Wer im inneren Nullpunkt stabil bleibt, den tangiert diese Hektik des sterbenden Systems nicht – er fließt einfach mit der verkürzten Zeit dem Ausgang entgegen.

    Antworten
  3. Avatar von So isch es
    So isch es

    Wenn das wirklich stimmen würde, das ein Tag keine 24 Std. mehr dauert, dann hätte man davon garantiert etwas gelesen.

    Allein schon in der Astronomie müssten die Instrumente dementsprechend angepasst werden

    Aber nix hat man gelesen. Nix!

    Antworten
    1. Avatar von Sigurd
      Sigurd

      Ja stimmt,es wird ja nicht gepredigt 🤣🤣
      Ich meine,es gab hier auf dem Pravda Kanal schon mal einen ähnlichen Bericht,in dem von russischen Uhrvergleichen die Rede war,die ähnliche Ergebnisse brachten. Mir ist das egal,ich weiß was kommt,wo ich hingehöre,wer mich empfängt usw .Aber einen dicken Trost gibt es noch.Alle Kinder ( ich habe leider nicht nach der Definition gefragt) und alle Tiere (naturlich immer die Seelen) werden entrückt,gerettet,abgeholt .Es gibt verschiedene Begriffe,je nachdem wer Sendet.

      Antworten
      1. Avatar von Markus Wilms
        Markus Wilms

        Und da der Sternenhimmel ebenfalls zur Matrix gehört sieht man an ihnen nicht das es schneller vorangeht, denn sie sind mit beschleunigt worden genauso der Tag und Nachtrhythmus ist mit beschleunigt nur das Gefühl nicht ,das merkt da irgendwie alles davon rast und immer schneller wird bis es irgendwann knallt und man wach ist wie aus ner Narkose

        Antworten
  4. Avatar von Jeronimo
    Jeronimo

    Wir messen die Zeit mit technischen Geräten, und das was diese technischen Geräte dann anzeigen, zu dem sagen wir, es wäre die Zeit.

    Denke aber, auch wenn die Zeit selbst nicht vorhanden wäre, so würde doch jede Uhr einfach weiterlaufen, also was messen wir da mit unseren Uhren.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Entdecke mehr von anti-matrix.com

Jetzt abonnieren, um weiterzulesen und auf das gesamte Archiv zuzugreifen.

Weiterlesen