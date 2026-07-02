🌪️ Riesiger Tornado wirbelt über den Bodensee (Video)

Spektakuläre Szenen am Bodensee: Plötzlich wächst am Mittwoch ein Trichter aus den Wolken über dem Bodensee. Minutenlang zieht ein gewaltiger Tornado über das Wasser und sorgt bei Hunderten Beobachtern für Staunen – und Gänsehaut. Dabei kam er dem Ufer gefährlich nahe.

Gegen 13.10 Uhr bildete sich vor Friedrichshafen am Bodensee (Baden-Württemberg) das Wetterphänomen. Die markante Luftsäule eines Tornados blieb nahezu 20 Minuten stehen und war von der Uferpromenade aus deutlich zu erkennen. Verletzte oder Schäden wurden zunächst nicht bekannt.

Zahlreiche Menschen verfolgten das Naturschauspiel. Viele verließen Restaurants und Geschäfte an der Uferpromenade, um den ungewöhnlichen Anblick zu beobachten. Dabei wirbelte die Windhose gefährlich nahe auf das Ufer zu. In sozialen Medien berichteten Augenzeugen von Momenten der Angst.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes handelt es sich um eine sogenannte Wasserhose – einen Luftwirbel über einer Wasserfläche. Solche Phänomene entstehen bei bestimmten Wetterlagen und sind selten, können aber ein beeindruckendes Naturschauspiel bieten.

Bemerkenswert: Es ist bereits der zweite Tornado über dem Bodensee innerhalb kurzer Zeit. Erst vor rund drei Wochen war nahe Lindau ein kleinerer Tornado über dem See beobachtet worden.

Auch wenn dieses Mal niemand verletzt wurde, zeigen frühere Ereignisse, welche Kraft Tornados entwickeln können. Daran erinnert der verheerende Tornado von Bützow (Mecklenburg-Vorpommern) im Jahr 2015. Damals wurden 30 Menschen verletzt, Dächer abgedeckt und ganze Straßenzüge verwüstet. Ein Ereignis, das bis heute als einer der schwersten Tornados der vergangenen Jahre in Deutschland gilt.

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