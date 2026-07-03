🐛 Würmer im Gehirn eines Spaniers geben Ärzten Rätsel auf, da keine klare Ursache gefunden wurde

Bandwürmer hatten es geschafft, das Gehirn eines 60-jährigen Mannes zu erreichen, der daraufhin unter Kopfschmerzen litt. Die Ärzte vermuteten zunächst Krebs, waren aber schockiert, als die Wurmköpfe auf einer MRT-Untersuchung sichtbar wurden.

Ein Spanier litt über zwei Wochen lang unter starken Kopfschmerzen und berichtete zudem von Verhaltensänderungen. Die Ärzte vermuteten zunächst einen Hirntumor.

Wie sich herausstellte, hatte er jedoch Würmer im Gehirn. Neurologische Untersuchungen ergaben, abgesehen von einer leichten Bewegungsverzögerung, keine weiteren Auffälligkeiten. Seine Blutwerte waren unauffällig, bis auf einen erhöhten IgE-Wert, der auf eine Immunreaktion im Zusammenhang mit Allergien, Autoimmunerkrankungen und Parasiteninfektionen hindeutet.

Ein CT-Scan zeigte Läsionen im Gehirn, begleitet von Schwellungen. Weitere Untersuchungen ergaben, dass er nicht immungeschwächt war und nie ins Ausland gereist war. Daher vermuteten die Ärzte, dass er möglicherweise an metastasiertem Krebs litt.

Der Fall wurde in der Fachzeitschrift „Emerging Infectious Diseases“ ausführlich beschrieben. Gegen die Schmerzen erhielt er ein entzündungshemmendes Kortikosteroid. Es folgten weitere Untersuchungen, darunter eine Ganzkörper-Computertomographie mit Kontrastmittel, eine Koloskopie und eine Hybrid-PET/CT.

Diese ergaben jedoch keinen Hinweis auf eine maligne Erkrankung. Eine MRT-Untersuchung lieferte genauere Informationen und zeigte, dass es sich bei den Läsionen nicht um Tumore, sondern um eingekapselte Bandwurmlarven handelte, deren Köpfe deutlich sichtbar waren.

Die Studie besagt, dass Bandwürmer in Spanien nicht heimisch sind. Allerdings zeigen Untersuchungen, dass bestimmte Bandwurmarten im Land vorkommen. Im Fall des 60-jährigen Mannes fiel der Verdacht auf seine Baustelle, von der er vor zehn Jahren in Rente gegangen war.

Viele seiner Kollegen stammten aus Regionen, in denen Schweinebandwürmer (Taenia solium) endemisch sind. Es wird vermutet, dass er sich durch gemeinsame Mahlzeiten und die Nutzung gemeinsamer Toiletten angesteckt hat, und einer seiner Kollegen war vermutlich infiziert. Dies ist jedoch nur eine Annahme, und der Fall bleibt weiterhin ungeklärt.

Der Schweinebandwurm (Taenia solium) infiziert Menschen auf zwei Wegen: durch den Verzehr von rohem Fleisch oder durch die Aufnahme von Eiern über fäkale Verunreinigung. Schweine nehmen die Eier über den Kot auf. Die Larven schlüpfen im Darm, gelangen in den Darm und die Blutbahn und erreichen so andere Körperteile, wo sie sich zu eingekapselten Larven, sogenannten Cysticerci, entwickeln.

Isst ein Mensch rohes Fleisch, das Cysticerci enthält, gelangen die Larven in den Körper und entwickeln sich im Darmtrakt zu ausgewachsenen Bandwürmern. Die Eier werden mit dem Stuhl ausgeschieden. Gelangen sie in den Mund, können sie in die Blutbahn gelangen und verschiedene Gewebe und Organe befallen.

„Unser Fall unterstreicht, dass das Fehlen einer Reiseanamnese die Neurozystizerkose nicht von der Differenzialdiagnose multipler ringförmiger Hirnläsionen ausschließen sollte, selbst in Regionen, in denen metastasierter Krebs statistisch viel wahrscheinlicher ist“, sagten die Forscher.