Politiker und Experten behaupten, es gäbe eine lange ungehörte, geheime Tonbandaufnahme einer UFO-Besprechung zum Thema „Invasion von Washington“ – und sie sagen, die Öffentlichkeit könnte sie schon sehr bald hören.

Der Abgeordnete Eric Burlison (Republikaner aus Missouri) teilte den Anwesenden auf dem Disclosure Forum 2026 mit, dass in Kürze eine Tonbandaufnahme eines Gesprächs aus dem Jahr 1952 zwischen Offiziellen der Luftwaffe und Wissenschaftlern über unidentifizierte Flugobjekte veröffentlicht werden soll.

Obwohl sich die Aufnahme angeblich jetzt im Besitz des Lincoln Laboratory des MIT befindet, hat der Druck des kosmisch orientierten Kongressabgeordneten dafür gesorgt, dass sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, sagte er.

Befürworter von UFO-Transparenz lobten Burlison für die Bestätigung der Existenz der Aufnahme und sagten, er sei ein hartnäckiger Verbündeter im Bestreben nach mehr Transparenz seitens der Regierung in Bezug auf unidentifizierte Flugobjekte.

„Er fragt nicht mehr höflich. Er weiß, wo bestimmte Akten sind. Er verlangt Antworten“, sagte Jordan Flowers, Geschäftsführer der Disclosure Foundation, gegenüber News Nation.

Flowers sagte gegenüber News Nation, er glaube, dass die Tonbänder eine seit langem kursierende, aber nie zuvor gehörte Diskussion über eine Reihe von UFO-Sichtungen aufzeichnen , die Washington DC im Sommer 1952 erschütterten.

Im Juli desselben Jahres wurden zahlreiche UFOs von Augenzeugen, darunter auch Piloten, in der Luft über Washington D.C. gesichtet – was zu wilden Spekulationen darüber anregte, was da über der Hauptstadt des Landes schwebte.

Man spekulierte, es könnte sich um hochentwickelte kommunistische Technologie aus der Sowjetunion oder gar um kleine grüne Männchen in fliegenden Untertassen handeln.

Die Luftwaffe wies diese Vermutung jedoch schließlich zurück und erklärte Ende des Monats auf einer Pressekonferenz, dass das Wetter für die Sichtungen verantwortlich sei.

Doch Befürworter von UFO-Transparenz sagen, dass die Veröffentlichung der Tonbänder ein wichtiger Schritt für all jene sei, die sich mehr Transparenz der Regierung gegenüber ihren Bürgern darüber wünschen, was wirklich da draußen existiert.

„Jetzt wird mit Samthandschuhen angefasst, wenn es darum geht, Transparenz zu fordern, zu wissen, wo diese Dinge ihren Ursprung haben und sie aus den entsprechenden Strukturen herauszuholen“, sagte Flowers.

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