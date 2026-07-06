Polizei sucht mysteriösen mexikanischen „Batman“-Selbstjustizler, der Motorraddiebe mit Klebeband an Laternenmasten fesselt

Mutmaßliche Räuber wurden in Lagos de Moreno, Jalisco, mit Verletzungen aufgefunden; ihre Gesichter waren mit Markierungen versehen, und es wurden Botschaften gefunden, die die Verbrechen erklärten.

„…Sie nennen ihn den ‚Batman von Lagos de Moreno‘.“

Ein mysteriöser Selbstjustizler in Mexiko soll Berichten zufolge Diebe zusammengetrieben und sie an Laternenmasten gefesselt zurückgelassen haben, damit die Polizei sie festnehmen kann.

Fotos aus Lagos de Moreno, Jalisco, zeigen mehrere Diebe, die überwältigt und mit Klebeband an Laternenpfähle gefesselt wurden, wobei das Motorrad, das sie stehlen wollten, vor ihnen platziert ist.

Viele der Räuber sehen verprügelt aus, und ihre Gesichter sind mit Filzstiften so bekritzelt, dass sie Schnurrhaare darstellen, wobei das Wort „Rata“, Spanisch für „Ratte“, auf ihre Stirn geschrieben steht.

In einigen Fällen hinterlässt der unbekannte Selbstjustizler auch ein Plakat, das über den Verbrechern angebracht wird und auf dem die angeblichen Verbrechen erläutert werden.

„In Jalisco begann ein anonymer Held, nachdem die Behörden ihm nicht geholfen hatten, Motorraddiebe zu jagen“, schrieb der mexikanische Journalist Luis Cardenas und fügte hinzu: „Bisher hat er in zehn Tagen bereits fünf gefasst, und sie nennen ihn den ‚Batman von Lagos de Moreno‘.“

Die abgehörten Diebe tauchten etwa ab dem 13. Juni auf, und die Polizei bestätigte, dass sie nach dem selbsternannten Verbrechensbekämpfer fahndet.

„Staatssicherheitssekretär Juan Pablo Hernández sagte, es seien insgesamt fünf Fälle gemeldet worden, die Polizei sei dem Mexikaner dicht auf den Fersen“, berichtet The Sun.

„Er fügte hinzu, dass zwar noch keine Verdächtigen festgenommen wurden, die Polizei aber zwei Fahrzeuge identifiziert habe, die ihrer Ansicht nach mit den Angriffen in Verbindung stehen.“

Es bleibt abzuwarten, ob die Polizei den geheimen Kreuzritter fassen wird oder ob er sich weiterhin mit List und im Schutz der Nacht der Festnahme entziehen kann.