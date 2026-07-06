Verbotene Archäologie: 🐍🌊 Was, wenn wir bestimmte antike Symbole zu wörtlich nehmen?

In Kolumbien zeigen die monumentalen Felszeichnungen des Cerro Pintado eine gewaltige Schlange, die als Zickzacklinie dargestellt ist. Tausende von Kilometern entfernt, im alten Ägypten, taucht dasselbe Muster als das berühmte Hieroglyphenzeichen für Wasser auf.

Ist das bloß ein künstlerischer Zufall? 🤔

Zwei Zivilisationen – getrennt durch Ozeane, Kulturen und Jahrtausende – nutzten verblüffend ähnliche Formen, um grundlegende Elemente ihrer Weltsicht darzustellen.

Vielleicht geht es hier nicht um verlorenen Kontakt oder unerklärliche Rätsel, sondern um eine noch faszinierendere Frage:

❓ Warum greift die Menschheit immer wieder auf dieselben Symbole zurück, wenn sie versucht, die unsichtbaren Kräfte der Natur darzustellen?

🗿 Kolumbien und Ägypten.

🌎 Zwei völlig unterschiedliche Welten.

⚡ Eine gemeinsame Bildsprache, die nach wie vor Fragen aufwirft.

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Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“