Forscher aus Los Alamos verschwindet inmitten einer Untersuchung zu einem Teleportationsprojekt.

Anthony Chavez, ein 78-jähriger pensionierter Techniker, der bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2017 am Los Alamos National Laboratory tätig war, verschwand am 4. Mai 2025 aus seinem Haus in New Mexico.

Er ließ seinen neu erworbenen silbernen Acura in der Einfahrt zurück; Schlüssel, Geldbörse, Zigaretten und Ausweispapiere befanden sich eingeschlossen im Haus, und er führte kein Mobiltelefon mit sich, über das die Behörden seine Bewegungen hätten nachverfolgen können.

Obwohl Freunde ihn als begeisterten Wanderer beschrieben, war Chavez nicht für längere Outdoor-Aktivitäten gekleidet und nahm nichts mit, womit er Hilfe hätte rufen können.

Von Journalisten eingesehene Polizeiakten enthüllen, dass er gemeinsam mit einem namentlich nicht genannten Wissenschaftler des Labors an einem geheimen Projekt gearbeitet hatte.

Im Mittelpunkt ihrer Arbeit standen die Prinzipien der Quantensuperposition, die untersuchen, ob Materie an zwei Orten gleichzeitig existieren kann.

Dies bildet eine wesentliche Grundlage für Quantenteleportations-Technologien, die das Computing, die sichere Kommunikation und die nationale Sicherheit revolutionieren könnten.

Chavez’ Fachwissen im Bereich der HLK-Systeme (Heizung, Lüftung, Klimatechnik) stand vermutlich in direktem Zusammenhang mit der extremen kryogenen Kühlung, die für solche Experimente erforderlich ist; dabei müssen Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt erreicht werden, um die empfindlichen Quantenzustände aufrechtzuerhalten.

Sein Verschwinden fügt sich in ein umfassenderes und beunruhigendes Muster ein, in dem in den letzten Monaten mehrere Personen, die mit sensiblen staatlichen Forschungsprogrammen in Verbindung stehen, verschwunden oder unter verdächtigen Umständen tot aufgefunden wurden.

Ein weiterer Mitarbeiter des Los Alamos National Laboratory verschwand Wochen später und wurde später ebenfalls tot aufgefunden.

Ehemalige FBI-Beamte äußerten die Befürchtung, dass ausländische Spionage amerikanische Wissenschaftler mit bahnbrechenden Erkenntnissen ins Visier nehmen könnte.

Sie forderten eine umfassende Untersuchung durch die Spionageabwehr. Das Los Alamos National Laboratory weigerte sich jedoch, Chavez oder das Projekt zu bestätigen oder Details dazu preiszugeben. Während die Suche andauert, verdeutlicht der Fall die gravierenden Sicherheitslücken, denen Experten in risikoreichen wissenschaftlichen Bereichen ausgesetzt sind.

Das Schweigen der Behörden hat die öffentliche Frage, ob es sich bei diesen Vorfällen um isolierte Tragödien oder um Anzeichen einer größeren Bedrohung handelt, nur noch verstärkt.