🛸☢️ Verbotene Archäologie: Die Brahmastra ist das Äquivalent zur Wasserstoffbombe

Aravind Srinivas, CEO von Perplexity, sprach mit Joe Rogan über eine Waffe, die in einem 2.500 Jahre alten hinduistischen Epos beschrieben wird und frappierend an einen modernen Atomsprengkopf erinnert.

Er bezeichnete sie als das Äquivalent einer Wasserstoffbombe – eine Waffe, die in jener Epoche nur wenigen Kriegern zugänglich war und deren Geheimnis ausschließlich im Rahmen einer geheimen Einweihung vom Lehrer an den Schüler weitergegeben wurde.

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Bei dieser Waffe handelt es sich um die Brahmastra; im Mahabharata wird sie als eine Waffe beschrieben, die ganze Bevölkerungsgruppen auslöschen kann, und ihr willkürlicher Einsatz war unter allen Umständen streng untersagt.

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Srinivas setzte sie in Verbindung mit einer ganzen Reihe weiterer antiker Waffen aus demselben Text. Einige davon wurden so beschrieben, dass sie ihr Ziel selbstständig ansteuern und zum Absender zurückkehren konnten – eine Schilderung, die weniger nach Mythos als vielmehr nach einer frühen Beschreibung autonomer Waffensysteme klingt.

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Historiker des Mainstreams betrachten die Brahmastra eher als mythologische, übersteigerte Allegorie denn als verlorene Technologie.

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Sollte dies zutreffen: Wie konnte ein antikes Epos dann rein zufällig so nah an die Protokolle moderner Atomwaffen heranreichen?

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Leite dies an jemanden weiter, der glaubt, die Menschen der Antike hätten uns nichts mehr zu lehren.

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