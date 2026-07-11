Die Erschütterungen in Tschechien wurden nicht durch ein Erdbeben, sondern durch Sprengarbeiten in einem Steinbruch verursacht

Die Erschütterungen in Tschechien, die am Donnerstag wie ein Erdbeben aussahen, wurden tatsächlich durch eine Sprengung in einem Steinbruch in der Region Beroun verursacht. Laut Aussage des Steinbruchleiters verliefen die Sprengarbeiten planmäßig und ohne Zwischenfälle.

Das Erdbeben in Tschechien am Donnerstag, das um 18 Uhr von seismischen Stationen in Tschechien und Europa registriert wurde, war nicht auf ein Erdbeben zurückzuführen, sondern auf eine routinemäßige Industriesprengung im Steinbruch Čertovy Schody nahe Beroun.

Dies teilte das Geophysikalische Institut der Akademie der Wissenschaften am Freitag in einer Pressemitteilung mit. Ursprüngliche Berichte aus dem Ausland, die von einigen Medien aufgegriffen wurden, sprachen von einem starken Erdbeben der Stärke 5,5 mit einem Epizentrum in der Region Rokycany.

Die Information basierte auf Daten des deutschen seismologischen Zentrums Geofon in Potsdam, das Aufzeichnungen europäischer seismischer Stationen fälschlicherweise als starkes Erdbeben identifiziert hatte. Ein Fehler dieser Größenordnung sei seit über 20 Jahren nicht mehr vorgekommen, erklärte ein Pressesprecher des GFZ gegenüber ČTK.

„Die Fehlklassifizierung beruhte auf einer fehlerhaften Auswertung von Seismogrammen durch ein automatisches Auswertungssystem.

Diese fehlerhaften Daten wurden vom Europäisch-Mediterranen Seismologischen Zentrum übernommen und verbreiteten sich von dort aus wie eine Lawine in den Medien. Später wurde die Bewertung des seismischen Phänomens durch das Eingreifen von Geofon-Experten korrigiert, die Magnitude auf 1,5 reduziert und das seismische Phänomen als wahrscheinliche Industrieexplosion identifiziert“, so das geophysikalische Institut.

„Dies ist ein Risiko der schnellen, automatisierten Auswertung rund um die Uhr. Solche Fälle tragen jedoch auch dazu bei, die Kriterien für Bewertung und Veröffentlichung zu hinterfragen und zu verbessern“, sagte Joachim Saul vom GFZ Potsdam auf Nachfrage der ČTK.

„In diesem Fall wurden die Daten zur Sprengung im Steinbruch, die von regionalen Seismometern stammten, mit Daten von viel weiter entfernten Stationen vermischt“, erklärte Saul. „Die angebliche Stärke des angeblichen Erdbebens basierte auf zu wenigen und vor allem falschen Daten. Normalerweise wird so etwas verhindert, aber leider nicht in diesem Fall. Die Ursache war eine Fehlkonfiguration“, fügte er hinzu.

Im Gegenteil, die Observatorien des tschechischen seismischen Netzwerks und die Datenzentren des seismischen Dienstes funktionierten laut Institut vorbildlich – sie registrierten die Industrieexplosion, werteten sie aber nicht als ein bedeutendes Erdbeben ein, das eine Information der Öffentlichkeit erfordert hätte.

„Aus dem gestrigen Tagesseismogramm unserer empfindlichsten seismischen Station in Kašperské Hory geht eindeutig hervor, dass es den ganzen Tag über in Böhmen kein spürbares Erdbeben gab. Das schwache Beben kurz nach 18 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit, das die oben genannten seismologischen Zentren fälschlicherweise als Folge eines starken Erdbebens einstuften, wurde durch eine routinemäßige Industriesprengung in der Nähe von Beroun im großen Steinbruch Čertovy schody verursacht“, so das geophysikalische Institut.

Laut Regisseur Igor Novák ereignete sich am Donnerstag im großen Steinbruch nichts Außergewöhnliches. „Wir drehen ganz normal, es ändert sich nichts. Wir haben strenge Auflagen, das ist doch Unsinn“, sagte Novák.

Das stärkste bisher in Tschechien registrierte Erdbeben ereignete sich im Dezember 1985 in Westböhmen nahe Nový Kostel in der Region Cheb und hatte eine Magnitude von 4,6. Aleš Špičák, Direktor des Geophysikalischen Instituts, erklärte, ein Erdbeben der Magnitude 5,5 wäre etwa dreißigmal stärker gewesen und hätte, wenn sein Epizentrum in Mittelböhmen gelegen hätte, praktisch im ganzen Land zu spüren gewesen. Es hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Gebäude in der Nähe des Epizentrums beschädigt.

Erdbeben in Tschechien treten am häufigsten in Westböhmen in der Region Cheb auf, sowie wiederholt in der Region Opava und um Hronov. In den letzten Jahren wurden außerdem mehrfach Erschütterungen in der Nähe von Mirotice in der Region Písek mit Magnituden von 3,4 und 3,1 sowie in der Nähe von Orlík mit einer Magnitude von bis zu 2,7 registriert.

Tägliche Seismogramme der Observatorien des Tschechischen Regionalen Seismologischen Netzwerks sind unter https://www.ig.cas.cz/denni-seismogramy/ verfügbar und werden alle zehn Minuten aktualisiert.