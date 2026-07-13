👁️⛪ Exorzist: Sie channeln nicht die verstorbenen Seelen!

Ein katholischer Exorzist hat gerade die gesamte Branche der Hellseher und Medien mit vier Worten erschüttert: Sie sprechen mit Dämonen. Pater Dan Reehil, ein ausgebildeter katholischer Priester und Exorzist, behauptet, dass Medien keinen Kontakt zu verstorbenen Angehörigen herstellen. Stattdessen nehmen sie Kontakt zu dem auf, was sich ohnehin schon im Raum befindet.

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Reehils These ist präzise: Dämonen sind bei Sitzungen anwesend; sie hören schweigend zu und speichern jede private Erinnerung sowie jedes intime Detail, das man in sich trägt. Wenn ein Medium etwas offenbart, das nur man selbst und die eigene Mutter wussten, dann ist das nicht die Mutter. Es ist der Dämon, der neben ihr saß, als sie es einem erzählte.

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Die Tragweite dieser Aussage ist enorm. Jedes „Cold Reading“, das verblüffend zutreffend erschien. Jede Séance, bei der ein Detail ans Licht kam, das niemand hätte wissen können. Reehil zufolge hat die Kirche einen Namen für das, was in diesen Räumen geschieht – und es handelt sich dabei nicht um eine Gabe.

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Ändert dies Ihre Sichtweise auf übersinnliche Phänomene? Oder ist ein Priester der denkbar Ungeeignetste, um zu erklären, mit wem Medien tatsächlich in Kontakt treten?

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