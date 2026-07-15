🛸 Dr. Greer sagt, vergrabene UFOs sind real

Dr. Steven Greer vertritt diese Ansicht schon seit Jahrzehnten: UFOs sind real. Die Regierung hält sie unter Verschluss. Flugobjekte liegen unter der Erde verborgen. Freie Energie wird unterdrückt.

Er gibt an, über 700 Zeugen zu verfügen – darunter Militärangehörige im Ruhestand, Geheimdienstmitarbeiter und Insider aus Regierungskreisen. Er hat Präsidenten unterrichtet, vor dem National Press Club gesprochen und eine Bewegung ins Leben gerufen.

Doch die Beweise fehlen nach wie vor.

Im Jahr 2026 stellte Greer eine neue Behauptung auf: Südkorea habe ein riesiges UFO mit einer Energiewaffe abgeschossen. Das Flugobjekt sei so gewaltig gewesen, dass man einen Berg ausgehöhlt habe, um es zu verstecken.

Seine Anhänger halten die Angaben für präzise genug, um sie zu überprüfen. Kritiker sehen darin ein bekanntes Muster: dramatische Behauptungen, aber keine Dokumente, keine Fotos und keine bestätigenden Zeugen.

Greers Glaubwürdigkeit ist heftig umstritten. Für seine Anhänger ist er ein Wahrheitsverkünder, für seine Kritiker ein Showman.

Manche verweisen auf seine „Kontakt-Expeditionen“: Teilnehmer zahlen bis zu 10.000 Dollar, um seine sogenannten CE-5-Protokolle zu erlernen. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2015 legte nahe, dass bei einer dieser Veranstaltungen womöglich Leuchtfackeln zum Einsatz kamen.

Die Kernfrage bleibt ungeklärt. Greer hat Zeugenaussagen im Umfang von Tausenden Stunden gesammelt sowie Filme und Dokumente produziert.

Eine unabhängige Bestätigung ist jedoch ausgeblieben.

Für die einen ist dies der Beweis für eine Vertuschung. Für die anderen ist es der Beweis für das eigentliche Problem.

Die Geschichte ist fesselnd – die Beweise sind es nicht.

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