🌪️ Schockierender Moment: Riesige, ungewöhnliche „Tsunami-Wolke“ trifft auf belebten Strand und lässt panische Touristen in Deckung rennen (Video)

Dies ist der schockierende Moment, als eine „Tsunamiwolke“ einen Strand in Frankreich einhüllte und panische Touristen in Sicherheit rennen ließ.

Heftige Windböen fegten über Hendaye hinweg, eine baskische Küstenstadt an der spanischen Grenze, und versetzten die Urlauber, die sich in der 39 Grad heißen Sonne sonnten, in einen Schockzustand.

Aufnahmen zeigten, wie Strandbesucher hektisch nach ihrer Ausrüstung griffen, als Sonnenschirme, Handtücher und Surfbretter von stürmischen Winden durch die Luft geweht wurden.

Der Strand leerte sich rasch, als die Menschen vor der Galerne flüchteten – einem seltenen meteorologischen Phänomen, das einen plötzlichen Temperatursturz und heftige nordwestliche Winde verursacht.

Apokalyptische schwarze Wolken und blendende Sandstürme wüteten etwa eine halbe Stunde lang an der Küste, während die Temperaturen innerhalb weniger Minuten um 11 Grad Celsius sanken.

Eine Frau sagte gegenüber franceinfo : „Es war wie ein Tornado; plötzlich kam Wind, und dann standen die Leute auf und gingen weg.“

„Es war dunkel; wir hatten Sonnenschein, und plötzlich wurde es bewölkt und neblig.“

Ein anderer Mann sagte: „Es war erhaben, aber auch sehr beunruhigend. Zwar sind wir es gewohnt, dass sich am Strand große Mengen an Fischen ansammeln (die lokale Bezeichnung dafür ist „Enbata“), aber dieses Ausmaß hatten wir noch nie zuvor gesehen.“

Galernes sind in den Sommermonaten ein häufiges Phänomen an der baskischen Küste .

Sie entstehen durch kühle, feuchte Luft, die aus der Biskaya heranströmt und sich mit sehr heißer Luft an der Küste vermischt.

Der örtliche Restaurantbesitzer Ian Plillarouet sagte: „Diese Woche hatten wir jeden Tag einen. Das ist einer der stärksten Fälle seit Langem.“

Sébastien Léas, Meteorologe bei Météo-France, sagte gegenüber 20minutes, dass die Stürme fast ohne Vorwarnung auftreten können.

Er sagte: „Es ist eine geradezu faszinierende Situation – eine, die ich selbst erlebt habe.“

„Man sieht eine Wand aus Feuchtigkeit, die vom offenen Meer heraufkommt ; sie ist vielleicht zehn Minuten vor dem Sturm sichtbar, aber nicht eine Stunde vorher.“

Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem Europa in dieser Woche von weiteren Hitzewellen heimgesucht werden soll, wobei in Italien Temperaturen von über 40 Grad Celsius erwartet werden.

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