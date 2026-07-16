🦬 Yellowstone-Nationalpark: Bison, der einen Besucher in die Luft schleuderte, attackierte während seines Amoklaufs auch andere Gäste (Video)

Die jüngste Begegnung mit einem Bison im Yellowstone-Nationalpark hat die Besucher noch immer schockiert. Nachdem der massige Bulle einen Touristen ins Visier genommen und den 65-Jährigen vor den Augen entsetzter Zuschauer fast zweieinhalb Meter hoch in die Luft geschleudert hatte, berichteten Zeugen, dass er nicht der Einzige war, den das Bison im Visier hatte.

Am Tag des Vorfalls war der Campingplatz Bridge Bay, südlich der Fishing Bridge, voller Touristen, die den Park besuchten. Obwohl nur einer angegriffen wurde, bluffte der Bulle mehrmals und richtete seine Aufmerksamkeit sogar auf ein Fahrzeug .

Sein aggressives Verhalten war für diese Jahreszeit nicht ungewöhnlich, doch selbst die Paarungszeit bringt einen Bison normalerweise nicht so sehr in Rage. Augenzeugen zufolge war es eine beängstigende, wenn auch bizarre Szene.

Falscher Ort, falsche Zeit für eine Begegnung mit Yellowstone-Bisons

Der Campingplatz Bridge Bay bietet über 400 Stellplätze. Er ist bei Wanderern und Radfahrern wegen seines malerischen Aussichtspunkts mit Blick auf den Yellowstone Lake beliebt.

Offene Wiesen und Wälder umgeben die Stellplätze und bieten nicht nur Privatsphäre, sondern auch ein potenzielles Paarungsgebiet für die Bisonpopulation des Parks. Sichtungen sind zwar nicht ungewöhnlich, doch ein Vorfall wie dieser (siehe oben auf Instagram) war nicht vorhersehbar.

Die jüngste Begegnung mit einem Bison im Yellowstone-Nationalpark hat die Besucher noch immer schockiert. Nachdem der massige Bulle einen Touristen ins Visier genommen und den 65-Jährigen vor den Augen entsetzter Zuschauer fast zweieinhalb Meter hoch in die Luft geschleudert hatte, berichteten Zeugen, dass er nicht der Einzige war, den das Bison im Visier hatte.

Am Tag des Vorfalls war der Campingplatz Bridge Bay, südlich der Fishing Bridge, voller Touristen, die den Park besuchten. Obwohl nur einer angegriffen wurde, bluffte der Bulle mehrmals und richtete seine Aufmerksamkeit sogar auf ein Fahrzeug .

Sein aggressives Verhalten war für diese Jahreszeit nicht ungewöhnlich, doch selbst die Paarungszeit bringt einen Bison normalerweise nicht so sehr in Rage. Augenzeugen zufolge war es eine beängstigende, wenn auch bizarre Szene.

Falscher Ort, falsche Zeit für eine Begegnung mit Yellowstone-Bisons

Der Campingplatz Bridge Bay bietet über 400 Stellplätze. Er ist bei Wanderern und Radfahrern wegen seines malerischen Aussichtspunkts mit Blick auf den Yellowstone Lake beliebt.

Offene Wiesen und Wälder umgeben die Stellplätze und bieten nicht nur Privatsphäre, sondern auch ein potenzielles Paarungsgebiet für die Bisonpopulation des Parks. Sichtungen sind zwar nicht ungewöhnlich, doch ein Vorfall wie dieser (siehe oben auf Instagram) war nicht vorhersehbar.

Laut Zeugenaussagen, darunter vom Fotografen Mike MacLeod, hatte an diesem Tag niemand auf dem Bay Bridge Campground etwas getan, was den Bisonbullen hätte bedrohen können. Im Gegenteil, die meisten Touristen hielten respektvollen Abstand, beobachteten die Tiere und machten Fotos. Viele warnten sogar Neuankömmlinge vor den umherstreifenden Bisons.

Im Vorfeld des ersten Angriffs hatte der Bison seine Aufmerksamkeit auf mehrere andere Personen gerichtet. Darunter befand sich eine Gruppe jugendlicher Jungen, die flohen, als der Bison sie angriff. Glücklicherweise konnten sie sich in verschiedene Richtungen zerstreuen, sodass der Bison niemanden persönlich angriff.

„Er ging durch den Campingplatz. Er kam auf eine Gruppe Kinder zu, die aus sicherer Entfernung Fotos mit ihren Handys machten, und dann griff der Büffel die Kinder an“, sagte MacLeod gegenüber Cowboy State Daily .

MacLeod erzählte außerdem, er sei Kriegsfotograf gewesen und habe „das kommen sehen“. Der Bison entfernte sich schnell von der Gruppe Teenager, doch sein Schreckenszug war damit noch nicht vorbei. Der Bulle wandte sich anderen Touristen in der Gegend zu und wurde gegenüber Umstehenden zunehmend aggressiver.

Laut MacLeod schrien die Leute zu diesem Zeitpunkt und rannten, um so viel Abstand wie möglich zwischen sich und das Tier zu bringen. Lärm zu machen, um Bisons zu verscheuchen, kann in vielen Fällen ein wirksames Verteidigungsmittel sein, doch in diesem Fall schien es das Tier nur noch mehr zu verärgern.

Ein Lastwagen war das andere beabsichtigte Ziel des Bisons

Kurz nach dem Opfer betrat ein Großvater namens Carl Isom-McDaniel, der mit seinem Enkel den Yellowstone-Nationalpark besuchte, den Campingplatz. Der Bison steigerte seine Aggressivität daraufhin deutlich. Zur gleichen Zeit hielt ein weißer Pickup auf dem Campingplatz. Aus unbekannten Gründen brachte dies den Bullen in Rage, woraufhin er den Wagen angriff.

Als der Fahrer wegfuhr, wandte der Bison seine Aufmerksamkeit dem Großvater und seinem Enkel zu. Die beiden standen mindestens 100 Meter voneinander entfernt, mehr als der vom Nationalpark empfohlene Abstand. Halb von Bäumen verdeckt, beäugte der Bison sie aufmerksam. Er wälzte sich erst um einen jungen Baum und stürmte dann ins Unterholz, direkt auf die Touristen zu.

Obwohl sie flohen, gab der Bison nicht auf. Seine Hörner trafen den älteren Mann und schleuderten ihn fast zweieinhalb Meter hoch in die Luft. Er erlitt mehrere Verletzungen und stand unter starken Schmerzen. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Laut MacLeod, der den gesamten Vorfall beobachtet hatte, war der Bison mindestens 1,80 Meter groß. Als er den Mann angriff, reagierte dieser blitzschnell und holte sich Hilfe von anderen Umstehenden, die das Geschehen beobachtet hatten.

„Ich musste die Aufmerksamkeit des Bisons erregen. Ich hatte wirklich Angst, dass er den Mann am Boden aufspießen würde, also hörte ich auf zu filmen, rannte auf den Bison zu, schrie laut und versuchte, so groß und einschüchternd wie möglich zu wirken. Er rannte dann richtig los“, sagte MacLeod .

Der Bison floh schnell, vermutlich nachdem er erkannte, dass er in der Unterzahl war und eine vermeintliche Bedrohung ausgeschaltet war. Im Yellowstone-Nationalpark herrscht derzeit Brunftzeit, was die erhöhte Aggressivität des Bullen erklärt. Der Campingplatz Bridge Bay mit seinen offenen Wiesen bietet den Bullen den idealen Ort, um zu balzen, sich mit Erde zu bedecken, zu brüllen und ihr klassisches Balzverhalten zu zeigen.