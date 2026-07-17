Verbotene Archäologie: 🏺 Urzeitlicher Astronaut oder heiliges Symbol?

Diese rätselhafte anthropomorphe Keramikfigur gehört zur Tumaco-La-Tolita-Kultur, einer der faszinierendsten Kulturen des präkolumbischen Pazifiks. Sie wurde zwischen 700 v. Chr. und 350 n. Chr. gefertigt, lange vor der Ankunft der Europäer in Amerika.

Ihr eigentümliches Aussehen mit menschlichen und tierischen Zügen hat zu vielfältigen Interpretationen geführt. Für Archäologen repräsentiert sie jedoch die komplexe Weltanschauung und das außergewöhnliche künstlerische Niveau dieser alten Kultur.

Das Objekt befindet sich derzeit in der archäologischen Sammlung des Goldmuseums und wird von der Zentralbank der Republik verwahrt.

🤔 Handelt es sich um eine rituelle Darstellung … oder um etwas, das wir noch nicht vollständig verstehen?

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