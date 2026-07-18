⚠️ Die jüngsten Erdbeben in Kalifornien lassen Experten streiten – steht das große Beben unmittelbar bevor?

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Sie zittern vor Angst.

Manche Seismologen zittern buchstäblich, nachdem die Verwerfungslinien Südkaliforniens innerhalb von weniger als zwei Tagen vom zweiten bedeutenden Erdbeben erschüttert wurden – was die Angst vor dem gefürchteten „Big One“ schürt, vor dem sich der Golden State schon seit Jahren fürchtet.

Das bahnbrechende Beben der Stärke 4,3 ereignete sich am Montag gegen 9:40 Uhr PST in Johannesburg im Kern County, etwa 140 Meilen von Los Angeles entfernt – weniger als 24 Stunden nach einem weiteren Beben der Stärke 4,1 an genau derselben Stelle.

Und obwohl keine Verletzungen oder Sachschäden gemeldet wurden, haben die übereinstimmenden Dellen in der Erdkruste Experten alarmiert.

Der kalifornische Geophysiker Stefan Burns sagte, die Ereignisse hätten sich genau am Schnittpunkt der San-Andreas-Verwerfung und der Garlock-Verwerfung ereignet – einer Ost-West-Verwerfung, die seiner Meinung nach längst überfällig für ein katastrophales Erdbeben sei.

Auch wenn diese Erschütterungen im Vergleich zu früheren Erdbeben in der Region geringfügig erscheinen mögen, merkte Burns auf X an , dass es sich bei letzterem um das stärkste Ereignis handelte, das sich an diesem spezifischen Ort seit 26 Jahren ereignet hatte.

„Auf den ersten Blick ist ein M4.2 nicht besonders bemerkenswert, aber in diesem historischen Kontext sticht er eindeutig als bemerkenswert hervor“, schrieb er.

In einem YouTube-Clip vom 12. Juli warnte Burns davor, dass es sich um einen tektonischen Vorboten eines Bruchs handele, der von der Garlock- zur San-Andreas-Verwerfung überspringen und ein Großereignis auslösen könnte.

Der Geophysiker stellte fest, dass es sich bei beiden Brüchen um „Blattverschiebungen“ handelt, was bedeutet, dass die Platten aneinander vorbeigleiten und so eine „Druck- und Zugzone“ an einer Biegung der San-Andreas-Verwerfung bilden.Burns merkte jedoch an, dass sich Gesteine ​​oft eher verhaken als aneinander vorbeizuschieben, und dass sich der enorme Druckaufbau in den verhakten Abschnitten nach Jahrzehnten oder Jahrhunderten schließlich entladen kann.Laut dem Video würde diese Freisetzung von Energie ein apokalyptisches Erdbeben auslösen, dessen Auswirkungen sich über ganz Südkalifornien auswirken würden.

„Wir wissen bereits, dass das Garlock-Gebiet für einen gewaltigen Ausbruch bereit ist“, warnte Burns. „Es könnte eine Magnitude von 7 oder höher, vielleicht sogar 7,5 oder mehr erreichen.“

Er merkte an, dass beide „dringend mal wieder einen großen Knaller bräuchten“.

Es scheint Uneinigkeit über Burns‘ Behauptungen zu geben – die Beobachter des Southern California Seismic Network waren der Ansicht, dass das Beben am Sonntag tatsächlich an der Pleito-Verwerfung stattfand , einer kleineren und weniger bekannten Verwerfung, die mehrere Kilometer von der Garlock-San-Andreas-Verwerfung entfernt liegt.

Darüber hinaus weisen einige Seismologen darauf hin, dass Erdbeben dieser Stärke recht häufig vorkommen und nicht unbedingt ein größeres tektonisches Ereignis ankündigen, berichtete Bakersfield Now.

Darüber hinaus ist es normal, dass Nachbeben in den Tagen und Wochen nach einem Erdbeben anhalten, erklären die Experten.

Aber lasst eure Wachsamkeit noch nicht nach, Südkalifornien – die Erdbebenspannung hat entlang der  San Andreas und San Jacinto , zwei der gefährlichsten Verwerfungslinien des Bundesstaates, laut einer im letzten Monat veröffentlichten Studie ihren höchsten Stand seit mindestens 1.000 Jahren erreicht .

Laut dem Bericht könnten bei einem Erdbeben der Stärke 7 oder höher fast 24 Millionen Menschen in der gesamten Region, einschließlich des Großraums Los Angeles, bedroht werden, und wichtige Transport- und Energieinfrastrukturen könnten beeinträchtigt werden.

Im vergangenen Monat  erschütterte ein Erdbeben der Stärke 5,6 den Landkreis Mendocino im Norden, löste 657.000 Frühwarnmeldungen über die MyShake-App aus und führte zu einem Stromausfall bei etwa 8.000 Kunden von Pacific Gas & Electric.

Dabei wurden auch mehrere Personen verletzt und ein Schaden in Höhe von Tausenden von Dollar verursacht, nachdem Waren aus den Regalen gefallen waren.

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