⚠️ Die jüngsten Erdbeben in Kalifornien lassen Experten streiten – steht das große Beben unmittelbar bevor?

Sie zittern vor Angst.

Manche Seismologen zittern buchstäblich, nachdem die Verwerfungslinien Südkaliforniens innerhalb von weniger als zwei Tagen vom zweiten bedeutenden Erdbeben erschüttert wurden – was die Angst vor dem gefürchteten „Big One“ schürt, vor dem sich der Golden State schon seit Jahren fürchtet.

Das bahnbrechende Beben der Stärke 4,3 ereignete sich am Montag gegen 9:40 Uhr PST in Johannesburg im Kern County, etwa 140 Meilen von Los Angeles entfernt – weniger als 24 Stunden nach einem weiteren Beben der Stärke 4,1 an genau derselben Stelle.

Und obwohl keine Verletzungen oder Sachschäden gemeldet wurden, haben die übereinstimmenden Dellen in der Erdkruste Experten alarmiert.

Der kalifornische Geophysiker Stefan Burns sagte, die Ereignisse hätten sich genau am Schnittpunkt der San-Andreas-Verwerfung und der Garlock-Verwerfung ereignet – einer Ost-West-Verwerfung, die seiner Meinung nach längst überfällig für ein katastrophales Erdbeben sei.

Auch wenn diese Erschütterungen im Vergleich zu früheren Erdbeben in der Region geringfügig erscheinen mögen, merkte Burns auf X an , dass es sich bei letzterem um das stärkste Ereignis handelte, das sich an diesem spezifischen Ort seit 26 Jahren ereignet hatte.

„Auf den ersten Blick ist ein M4.2 nicht besonders bemerkenswert, aber in diesem historischen Kontext sticht er eindeutig als bemerkenswert hervor“, schrieb er.

In einem YouTube-Clip vom 12. Juli warnte Burns davor, dass es sich um einen tektonischen Vorboten eines Bruchs handele, der von der Garlock- zur San-Andreas-Verwerfung überspringen und ein Großereignis auslösen könnte.