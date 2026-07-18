🚁🟠 Helikopter-Crew sichtete Orbs: Es hat alles verändert

Der Kongressabgeordnete Eric Burlison nahm an einem geheimen Briefing teil und erfuhr dort etwas, das ihn völlig verblüffte. Geheimdienstmitarbeiter waren auf einem Militärstützpunkt im Westen persönlich auf leuchtend orangefarbene Kugeln gestoßen, während sie sich in einem Hubschrauber befanden.

Die Kugeln flammten neben dem Flugzeug auf, bewegten sich, als würden sie nachdenken, und nahmen dann die Verfolgung der Kampfflugzeuge auf, die zu ihrer Abfangung gestartet worden waren. Der Informant – ein lebenslanger Skeptiker – erklärte Burlison, dass dieses Ereignis alles grundlegend verändert habe.

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Die Untersuchung geht auf Tulsi Gabbard, die Direktorin der nationalen Nachrichtendienste (Director of National Intelligence), zurück; sie hatte eine Sondergruppe ins Leben gerufen, um unter anderem der Frage nach UFOs nachzugehen. Ihr Team war vor Ort, als sich der Vorfall ereignete.

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Bei diesem Bericht handelt es sich nicht um ein Gerücht, das hinter verschlossenen Türen die Runde macht. Er ist Teil der offiziell freigegebenen Regierungsakten.

Ein hochrangiger Geheimdienstoffizier hielt die Beobachtungen aus erster Hand fest: orangefarbene Kugeln mit weiß-gelben Zentren, die Licht in alle Richtungen abstrahlten und direkt über dem Rotor des Hubschraubers stationär aufleuchteten.

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Anschließend schienen dieselben Kugeln, denen die Besatzung gerade begegnet war, die Kampfflugzeuge zu verfolgen, die zur Identifizierung entsandt worden waren. Der Offizier berichtete, das Team sei geradezu sprachlos gewesen.

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Laut Burlison katapultierte diese Begegnung die Untersuchung von einem der hinteren Plätze (irgendwo im Bereich der Nummer 500) direkt unter die zehn wichtigsten Prioritäten der Regierung. Man räumt ein, nicht zu wissen, worum es sich handelt. Man weiß nun lediglich, dass dort tatsächlich etwas existiert.

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Wenn unsere eigenen Piloten von Objekten verfolgt werden, die wir weder identifizieren noch erklären können – wie lange kann dann die offizielle Haltung noch lauten, dass man nichts darüber wisse?

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Leiten Sie diesen Beitrag an jemanden weiter, dem erzählt wurde, die Regierung habe uns nichts zu zeigen.

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