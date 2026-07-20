☄️ „Außerirdische Chemie“ auf Meteoriten entdeckt, der in ein Haus stürzte

Ein Meteorit, der letztes Jahr durch das Dach eines Hauses in New Jersey krachte, enthält laut Wissenschaftlern die chemische Zusammensetzung außerirdischen Lebens.

Ein „Überschallknall“ erschütterte New York City, nachdem ein Weltraumfelsen von der Größe eines schweren Fluggepäckstücks am 16. Juli 2024 durch die Atmosphäre raste und mit 32.000 Meilen pro Stunde an der Freiheitsstatue vorbeischoss.

Der Meteor – der von 60 aufmerksamen Beobachtern aus New York, New Jersey, Connecticut, Rhode Island und Pennsylvania gesehen wurde – zerbrach schließlich in einer Kaskade von Kieselsteinen über einem Gebiet von Staten Island und New Jersey, wie das SETI-Institut mitteilte.

Kurz darauf schlug ein etwa ein Kilogramm schweres Stück des Meteoriten direkt in ein Haus in Hillsborough ein und landete in einem Schlafzimmer, wie Wissenschaftler mitteilten.

„Ich roch einen starken, schwefelartigen Geruch und sah viele schwarze Bruchstücke sowie Schutt und schwarzen Staub, der mein Bett, meinen Teppich und die umliegenden Bereiche bedeckte.“

Der Hausbesitzer aus New Jersey nutzte daraufhin schnell Einweghandschuhe und Alufolie, um die Bruchstücke in Einmachgläsern aufzubewahren.

Eine neue Studie, die am Mittwoch in Science Advances veröffentlicht wurde , ergab, dass der Meteorit mit dem Namen „Hillsborough“ Wissenschaftlern möglicherweise einen Einblick in den Ursprung des Lebens bietet.

Die auf der Oberfläche des Urasteroiden erhaltenen Bruchstücke enthielten eine hohe Konzentration an salzigen Flüssigkeiten, aus denen sich Moleküle bilden könnten, die für die Entstehung des Lebens auf der Erde von entscheidender Bedeutung sind, so die Forscher.

„Eine forensische Untersuchung der Fragmente ergab, dass sie erhaltene Teile aus der Nähe der Oberfläche eines kleinen primitiven Asteroiden enthielten, wo er konzentrierten salzigen Flüssigkeiten ausgesetzt war – ein Prozess, der von dieser Art von Protoplanetenwelt bisher nicht bekannt war“, sagte der Hauptautor und Meteorastronom Peter Jenniskens vom SETI Institute und dem Ames Research Center der NASA im Silicon Valley in Kalifornien in einer Erklärung.

„Dank der schnellen Reaktion des Hausbesitzers handelt es sich um die am besten erhaltenen CM1/2-Meteoriten, die wir kennen“, sagte Jenniskens.

Eine Vielzahl von kohlenstoffhaltigen Verbindungen, Aminosäuren und präbiotischen Molekülen, die auf Hillsborough gefunden wurden, gibt auch Aufschluss darüber, wie die Bausteine ​​des frühen Lebens auf unseren Planeten gelangten.

Einige der Meteoritenfragmente werden im American Museum of Natural History in New York ausgestellt.

„Wir sind begeistert, dass die Natur uns eine so wertvolle Asteroidenprobe direkt vor die Haustür geliefert hat“, sagte Kurator Denton Ebel in einer Erklärung.