​†🧎 Zeitoun 1968–1971: Leuchtende Gestalt über Kairo

In den Jahren 1968 bis 1971 wurde in Zeitoun (Ägypten) ein Phänomen gemeldet, bei dem zahlreiche Menschen eine leuchtende Gestalt auf dem Dach einer koptischen Kirche gesehen haben wollen. Diese Erscheinung wird häufig als „Marienerscheinung“ gedeutet.

In Diskussionen über die Glaubwürdigkeit von Wunderberichten wird dieses Ereignis oft mit der Auferstehung Jesu verglichen, um die Frage zu klären, ob wir es hier mit einer ähnlich starken oder gar stärkeren Beleglage für das Christentum zu tun haben. Im Folgenden werden die wichtigsten Argumente zu diesem Vergleich ausführlich dargestellt.

Hintergrund: Die gemeldeten Ereignisse in Zeitoun

In Zeitoun soll zwischen 1968 und 1971 immer wieder eine helle, menschenähnliche Lichtgestalt in den Nachtstunden auf dem Dach oder in der Nähe der Kuppel der Kirche erschienen sein.

Viele Zeugen behaupten, dass sie eine Frauengestalt in weißem Gewand gesehen haben, die in einer Haltung des Segnens verweilt oder teilweise ein Kind auf dem Arm getragen habe. Aus verschiedenen Berichten geht hervor, dass folgende Elemente immer wieder genannt wurden:

Lichtphänomene: Eine hell leuchtende Figur, gelegentlich begleitet von leuchtenden Tauben oder einem rötlichen Licht- bzw. Nebelschleier.

Geruch von Weihrauch: Manche Zeugen gaben an, sie hätten intensiven Wohlgeruch wahrgenommen, wenn das Licht sichtbar wurde.

Bewegung: In einigen Berichten soll die Gestalt auf Rufe der Menge reagiert haben, indem sie sich leicht bewegte, die Hände zum Segen erhob oder die Position wechselte.

Publizität und Wiederholung: Die Erscheinungen wurden über einen Zeitraum von ungefähr drei Jahren gemeldet und sollen dabei Tausende, teils sogar Millionen Schaulustige angezogen haben.

Besonders bemerkenswert ist, dass die Phänomene sich nicht nur auf wenige Individuen beschränkten, sondern von großen Menschenmengen beschrieben wurden. Sogar Personen, die selbst nicht zum Christentum gehören, wollten dort eine Frauenfigur gesehen haben.

Oft wird darauf hingewiesen, dass die ersten, die sie erblickt haben sollen, weder an eine Marienerscheinung dachten noch danach suchten, sondern zunächst eine Person vermuteten, die sich vom Dach stürzen könnte.

Bis heute sind die sogenannten Marienerscheinungen von Zeitoun von Geheimnissen umgeben. War es tatsächlich ein religiöses Wunder, eine optische Täuschung – oder etwas, das sich mit unserem heutigen Wissen noch immer nicht erklären lässt?