Verbotene Archäologie: 🐜 Ameisenmenschen: Mythos, Symbol oder Lehrer der Vorzeit?

🐜 Ameisenmenschen: Mythos, Symbol oder Lehrer der Vorzeit?

Von Felszeichnungen in der nigerianischen Sahara bis hin zu Darstellungen im alten Ägypten wecken insektenartige Gestalten seit Jahrzehnten die Neugier von Forschern und Interessierten.

Während die Archäologie sie in ihrem künstlerischen und religiösen Kontext deutet, fragen sich andere, ob es sich womöglich um uralte Hüter des Wissens oder um mythische Gestalten handelt, die das kollektive Gedächtnis verschiedener Kulturen tief geprägt haben.

Haben wir es hier mit bloßen Symbolen zu tun … oder mit dem Echo einer Geschichte, die wir noch nicht vollständig verstehen?

Prähistorische Felszeichnung aus Utah, die die Hopi-Legende vom Volk der Ameisen darstellt. Der Überlieferung der Hopi zufolge handelte es sich um Wesen aus der Unterwelt, die dazu beitrugen, die Menschheit während einer vergangenen weltweiten Katastrophe zu retten.

Andere faszinierende Themen über die verfälschte Geschichte lesen Sie im Bestseller von Guy Anderson:

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“