👽🛸 Unbekanntes zigarrenförmiges Objekt während einer Arktis-Kreuzfahrt entdeckt (Video)

Die Zeugin gab an, die Sichtung habe am 8. Mai 2026 während einer Abschlussreise in die Arktis stattgefunden. Während der Bootsfahrt habe sie die Küstenlinie durch ein Fernglas mit hoher Vergrößerung abgesucht, als ihr ein ungewöhnliches Objekt aufgefallen sei.

Laut ihrem Bericht hielt sie das Fernglas in der linken Hand und versuchte, mit ihrem Handy in der rechten Hand die Sicht durch das Okular aufzuzeichnen. Das Objekt erschien als lange, dunkle, horizontale Struktur über oder nahe dem Wasser, im Hintergrund Berge oder Eisformationen.

Sie beschrieb es als schwarz, massiv und einer großen Zigarre ähnlich. Laut der Zeugin hatte es eine sichtbare Dicke und behielt seine Form bei, während das Boot weiterfuhr. Sie bemerkte weder Flügel, Navigationslichter, Rauch, Kielwasser noch Veränderungen in seinem Aussehen und sagte, es habe sich weder wie eine Spiegelung noch wie eine Fata Morgana angefühlt.

Die Identität des Objekts ist seither Gegenstand erheblicher Debatten. Einige Beobachter halten es für ein zigarrenförmiges UFO, während andere vermuten, es handele sich um ein experimentelles, segelloses U-Boot, da ein Kommandoturm fehlt. Bislang konnte jedoch keine der beiden Erklärungen bestätigt werden.

Trotz der vielen Theorien bleibt die wahre Natur des Objekts unbekannt und reiht sich damit in die lange Liste ungewöhnlicher Sichtungen und unerklärlicher Phänomene ein, die in der Arktis gemeldet wurden.

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