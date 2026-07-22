Außerirdischer Kontakt im Jahr 2028? Hier ist der Grund, warum ein Zeitreisender behauptet, dass Außerirdische nicht aus dem Weltraum kommen

Ein Mann, der behauptet, ein „Zeitreisender“ aus dem Jahr 2045 zu sein, hat online eine neue Debatte ausgelöst, nachdem er behauptet hatte, dass der Kontakt mit Außerirdischen im Jahr 2028 zeigen werde, dass die Außerirdischen nicht aus dem Weltraum stammen. Diese Behauptung stellte er während eines gefilmten Lügendetektortests auf, der auf YouTube geteilt wurde.

Bei der Person, die als Adam Archon identifiziert wurde, handelte es sich um Aufnahmen, die von ApexTV veröffentlicht wurden. Darin gab er eine Reihe von Zukunftsvorhersagen ab, während er an einen Lügendetektor angeschlossen war, der angeblich anzeigte, dass er die Wahrheit sagte.

Archon tauchte erstmals 2023 mit ähnlichen Behauptungen über Zeitreisen auf und präsentierte sich als Besucher aus der Zukunft, zwei Jahrzehnte in der Zukunft. Sein jüngster Auftritt greift diese Behauptungen mit zusätzlichen Details wieder auf und verknüpft sie mit einer Zeitleiste, die den ersten öffentlichen Kontakt mit Außerirdischen im August 2028 ansetzt, verbunden mit tiefgreifenden Veränderungen in Technologie, Politik und Alltag.

Archons Behauptung über außerirdischen Kontakt im Jahr 2028 wirft Fragen auf.

Seine brisanteste Behauptung betrifft den Kontakt mit Außerirdischen im Jahr 2028, der seiner Aussage nach lang gehegte Vermutungen innerhalb von Regierungen bestätigen würde, bevor diese öffentlich bekannt werden. Laut seinen Ausführungen wussten die Behörden bereits vor diesem Datum von der Existenz nicht-menschlicher Wesen, entschieden sich aber dafür, die Informationen geheim zu halten.

„Es stimmt, dass im August 2028 Außerirdische auf der Erde gelandet sind“, sagte er in dem Video. „Tatsächlich wussten wir schon vor 2028 von der Existenz von Außerirdischen, aber erst 2028 wurde dies öffentlich bekannt.“

Archon beharrt darauf, dass diese Wesen „nicht aus dem Weltraum“ stammen, weigert sich jedoch, dies näher auszuführen, da er die Gefahr eines „Paradoxons“ befürchtet. Dieses Detail, so vage es auch sein mag, hat online Spekulationen über alternative Ursprünge angeheizt, von parallelen Dimensionen bis hin zu unentdeckten irdischen Phänomenen, für die er keines davon belegt.

Der Lügendetektor-Test war ein zentraler Bestandteil der Aufmerksamkeit, die das Video erregte. Das Gerät, das während des Verhörs seine Herzfrequenz überwachte, registrierte angeblich keine Täuschung. Dennoch sind Lügendetektortests als zuverlässige Beweismittel weithin umstritten, worauf die Zuschauer schnell hinwiesen.

Ein Kommentator schrieb: „Wenn der Typ verrückt ist und seine Lügen glaubt, dann wird der Lügendetektor nicht erkennen, dass er lügt.“ Ein anderer fügte hinzu: „Ich will einen Lügendetektor für den Lügendetektor.“

Archons Vorhersage eines Zeitreisenden geht über Außerirdische hinaus.

Er beschreibt eine Zukunft, in der Menschen routinemäßig Mikrochips implantiert werden – ein System, das seiner Aussage nach bis 2045 alles von Zahlungen bis zur Identifizierung steuern wird. Er behauptet, ein solches Gerät, das er „Das Eine“ nennt, in seiner eigenen Hand implantiert zu haben.

„Wenn einem ein Chip in die Hand eingesetzt wird … ist das ein Fremdkörper“, sagte er und beschrieb eine Schwellung, die später wieder abklang. Dieses Konzept erinnert an reale Entwicklungen wie Elon Musks Neuralink-Projekt, das implantierbare Gehirn-Computer-Schnittstellen für medizinische Zwecke entwickeln will.

Ob diese Entwicklung zu einer breiten Akzeptanz führt, bleibt ungewiss, der Vergleich ist jedoch nicht unbemerkt geblieben.

Archon geht davon aus, dass sich Nationalstaaten in ein einziges globales System auflösen werden, das in sieben Regionen unterteilt ist und weitgehend von künstlicher Intelligenz gesteuert wird. Ihm zufolge würde eine Gruppe von zehn Personen die Entscheidungsfindung der KI überwachen und deren „Moral“ gewährleisten.

Er behauptet außerdem, Bargeld werde vollständig verschwinden und durch Chipkartenzahlungen ersetzt werden. Das ist eine bekannte Idee, wenn auch auf die Spitze getrieben.

Kontaktloses Bezahlen und digitale Geldbörsen sind bereits weit verbreitet, doch eine komplett bargeldlose, ausschließlich auf Chipkarten basierende Gesellschaft bleibt vorerst eine Theorie.

Dann gibt es da noch den Teil, der, ehrlich gesagt, wie aus Jurassic Park klingt . Archon behauptet, zukünftige Generationen würden „Dinosaurier-Zoos“ besuchen, in denen nachgebildete prähistorische Kreaturen beheimatet seien.

Diese seien durch ein, wie er es nennt, fortschrittliches Transportmittel erreichbar, das „modernen UFOs“ ähnele. Er behauptet außerdem, Menschen würden in die Vergangenheit reisen können, liefert aber außer diesem Vergleich keinen weiteren Erklärungsansatz.

Das Video erregte vor allem aufgrund seiner Präsentation und weniger aufgrund seiner Beweislage Aufmerksamkeit. ApexTV, der Sender hinter dem Interview, ist dafür bekannt, außergewöhnliche Behauptungen zu verbreiten, oft ohne unabhängige Überprüfung.

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