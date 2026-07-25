🌊🛸 Ein Mutterschiff kommt, sagt er. Und er hat schon früher recht gehabt

Brandon Biggs – jener Pastor, dem die Vorhersage von Trumps Ohrverletzung noch vor deren Eintreten zugeschrieben wird – behauptet, erneut eine Vision gehabt zu haben.

Diesmal handelt es sich um ein gewaltiges Flugobjekt, das den offenen Ozean vor den Augen der Öffentlichkeit überquert; es soll in der Nähe des Vatikans gesichtet worden sein und über die Maya-Tempel in Mexiko hinweggezogen sein.

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Biggs berichtet, dass aus dem größeren Objekt kleinere, auf Licht basierende Flugkörper hervorgehen, sobald es erscheint. Er beschreibt diese nicht als physische Fahrzeuge, sondern als Wesenheiten dämonischer Natur, die ausgesandt wurden, um am Himmel für Verwirrung zu sorgen.

Brandon Biggs behauptete in einem YouTube-Video, er habe eine Vision gehabt, die ihm von Gott gezeigt worden sei, in der ein „außerirdisches“ Raumschiff über dem Vatikan und Maya-Tempeln in Mexiko flog.

Biggs sagte: „Es steht eine große Ablenkung bevor. Ich fragte: Herr, gibt es zwei davon? Und er sagte: „Nein, es ist nur einer.“

„Genau das wird alle in Panik versetzen, weil sie sehen werden, wie es sich über den Ozean bewegt. Das wird im Fernsehen zu sehen sein“, fügte er hinzu.

Er erläuterte seine Vision weiter und sagte, er habe auch kleine Schiffe aus diesem Mutterschiff kommen sehen, die aus Lichtkugeln bestanden.“

„Du sagst: ‚Brandon, das klingt total verrückt.‘ Ja, das ist es auch. Für mich war es total verrückt. Ich wollte gar nicht darüber reden, aber ich bin dazu angewiesen“, sagte Biggs. „Ich bin nur hier, um dich zu warnen.“

Diese Prophezeiung reiht sich ein in Berichte über Sonarkontakte der Marine, die Ausmaße eines Fußballfeldes aufwiesen. Diese wurden von Forschern registriert, die sich mit Unterwasserphänomenen befassen, und bewegten sich Berichten zufolge mit einer Geschwindigkeit von 200 Meilen pro Stunde durch die Tiefsee.

Es gibt Vermutungen, dass sich in ganzen Regionen des Meeresbodens Stützpunkte verbergen könnten, deren wahre Natur noch niemand vollständig durchschaut hat.

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Wenn Biggs mit seiner letzten Vorhersage richtig lag: Ändert das etwas daran, wie ernst Sie diese neue Prognose nehmen?

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