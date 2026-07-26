🛸🌌 Eine nicht-menschliche Zivilisation umgibt unser gesamtes Sonnensystem!

Danny Sheehan, der auf Verfassungsrecht spezialisierte Anwalt, der an den Fällen „Pentagon-Papiere“, „Watergate“ und „Iran-Contra“ mitwirkte, erklärt, eine vollständige Offenlegung würde etwas weit Bedeutenderes bestätigen als bloß ein Flugobjekt am Himmel.
Er behauptet, eine nicht-menschliche Zivilisation umgebe unser gesamtes Sonnensystem und es finde bereits eine direkte Kommunikation mit ihr statt.
Laut Sheehan besteht dieser Kontakt zwischen dem Sicherheitsapparat des Staates und jener Zivilisation – vor der Öffentlichkeit seit Generationen verborgen hinter Geheimhaltungsstufen, die den meisten Menschen niemals zu Gesicht kommen werden.
Er hat fünf Jahrzehnte inmitten einiger der heikelsten Rechtsstreitigkeiten des Landes verbracht und betont, dies sei ein Thema, das jüngere Generationen nicht als bloße Randerscheinung abtun dürften.
Keine Aufnahmen von Flugobjekten. Keine durchgesickerten Dokumente. Lediglich ein erfahrener Prozessanwalt, der seinen Namen für eine Behauptung einsetzt, die die meisten Amtsträger noch immer nicht offen auszusprechen wagen.
Sollte dies der Wahrheit entsprechen: Was verrät eine Geheimhaltung in diesem Ausmaß darüber, wer tatsächlich darüber entscheidet, wozu die Menschheit bereit ist, es zu erfahren?
Mehr über echte und gefälschte Alien-Entführungen lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.
Schreibe einen Kommentar