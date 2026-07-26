🛸🌌 Eine nicht-menschliche Zivilisation umgibt unser gesamtes Sonnensystem!

Danny Sheehan, der auf Verfassungsrecht spezialisierte Anwalt, der an den Fällen „Pentagon-Papiere“, „Watergate“ und „Iran-Contra“ mitwirkte, erklärt, eine vollständige Offenlegung würde etwas weit Bedeutenderes bestätigen als bloß ein Flugobjekt am Himmel.

Er behauptet, eine nicht-menschliche Zivilisation umgebe unser gesamtes Sonnensystem und es finde bereits eine direkte Kommunikation mit ihr statt.

​

Laut Sheehan besteht dieser Kontakt zwischen dem Sicherheitsapparat des Staates und jener Zivilisation – vor der Öffentlichkeit seit Generationen verborgen hinter Geheimhaltungsstufen, die den meisten Menschen niemals zu Gesicht kommen werden.

​

Er hat fünf Jahrzehnte inmitten einiger der heikelsten Rechtsstreitigkeiten des Landes verbracht und betont, dies sei ein Thema, das jüngere Generationen nicht als bloße Randerscheinung abtun dürften.

​

Keine Aufnahmen von Flugobjekten. Keine durchgesickerten Dokumente. Lediglich ein erfahrener Prozessanwalt, der seinen Namen für eine Behauptung einsetzt, die die meisten Amtsträger noch immer nicht offen auszusprechen wagen.

​

Sollte dies der Wahrheit entsprechen: Was verrät eine Geheimhaltung in diesem Ausmaß darüber, wer tatsächlich darüber entscheidet, wozu die Menschheit bereit ist, es zu erfahren?

Mehr über echte und gefälschte Alien-Entführungen lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.