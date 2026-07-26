🧠🪞 Deine Kopie würde niemals merken, dass sie nicht Du ist!

Eine perfekte digitale Kopie deines Geistes könnte existieren, während du noch in deinem eigenen Körper lebst – Erinnerungen an deine Kindheit hegst, deine Familie liebst, Sätze zu Ende sprichst und darauf bestehst, dass du es bist.

Wissenschaftler wissen nicht, ob dieses Abbild tatsächlich ein Bewusstsein besäße oder sich lediglich exakt wie ein bewusstes Wesen verhielte.

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Roman Yampolskiy vertritt die Ansicht, dass digitale Geister ernst genommen und als realer Weg in die Zukunft weiterverfolgt werden sollten.

Anders Sandberg hat jahrelang an einem technischen Fahrplan für die Emulation des gesamten Gehirns gearbeitet – vom Scannen der Neuronen bis zur Rekonstruktion der Synapsen mitsamt ihrer Verschaltung.

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David Chalmers bezeichnet das eigentliche Hindernis als das „harte Problem des Bewusstseins“. Zwar können Forscher zunehmend erklären, was das Gehirn tut, doch nicht, warum all diese Vorgänge das Gefühl erzeugen, man selbst zu sein.

Solange dieses Rätsel ungelöst bleibt, lässt sich nicht sagen, ob ein „Upload“ tatsächlich erwacht oder nur eine Simulation abspult.

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Wenn deine Kopie umhergeht und dein Leben führt, während du in deinem ursprünglichen Körper feststeckst und das Geschehen beobachtest – wer von euch ist dann eigentlich unsterblich geworden?

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