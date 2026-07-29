Umfangreiche Strom-Störungen breiten sich aus

Millionen von Menschen konnten heute plötzlich nicht mehr telefonieren, sich bei Diensten anmelden oder auf ihre Online-Konten zugreifen, da es in mehreren Netzwerken zu massiven Ausfällen kam.

Zu den Betroffenen gehörten:

• T-Mobile-Kunden meldeten weitverbreitete Dienstausfälle; auf vielen Mobiltelefonen wurde der „SOS-Modus“ angezeigt.

• Xbox-Nutzer hatten mit Anmeldeproblemen, Schwierigkeiten bei der Spielebibliothek und Ausfällen des Stores zu kämpfen.

• Auch Nutzer des PlayStation Network berichteten von umfassenden Problemen.

Obwohl diese Ausfälle zeitnah zueinander auftraten, gibt es derzeit keine bestätigten Hinweise auf einen Zusammenhang; die Ursachen der jeweiligen Störungen werden noch untersucht.

👇 Waren Sie von den heutigen Ausfällen betroffen?

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