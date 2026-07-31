Medienbericht: Polizei filmt Schattenfigur in Kolumbien? (Video)

Die Polizei in Kolumbien hat Aufnahmen einer unheimlichen Schattengestalt gemacht, die mitten in der Nacht eine Straße entlanghuschte.

Die gruseligen Aufnahmen (siehe unten) wurden Berichten zufolge Anfang des Monats von zwei Polizisten während einer Nachtpatrouille in Medellín gemacht.

Gegen 3 Uhr morgens erblickten die Beamten die merkwürdige Gestalt in der Ferne, die scheinbar auf sie zukam. Obwohl sie auf dem Video schwer zu erkennen ist, ähnelt der mysteriöse Fremde im Wesentlichen einer dunklen Silhouette mit Kopf, Schultern und einem länglichen Oberkörper.

Seitdem das Video letzte Woche online gestellt wurde, hat es in den kolumbianischen sozialen Medien heftige Diskussionen ausgelöst.

Einige Zuschauer glauben, die Polizisten hätten einen Geist gesehen, während andere – wenig überraschend – skeptisch darauf bestehen, dass es sich bei dem „Geist“ lediglich um ein Licht- und Schattenspiel handelt.

Das mag zwar zutreffen, doch falls die Gestalt nur eine optische Täuschung war, irrte sie sichtlich, da die Beamten auf Streife von der Anomalie überrascht waren und sie nach ihrer ersten Wahrnehmung heranzoomten.