„Herzschlag der Erde“ berichtet:

Nur noch 4 Tage bis zum 8.8. Löwenportal… und genau jetzt explodieren die Messungen regelrecht. 🌍🦁✨

Diese gewaltigen weißen Bereiche, die intensiven Frequenzspitzen und die anhaltende Aktivität fallen genau in die Phase, in der sich viele Menschen ohnehin besonders sensibel fühlen. Ob ein Zusammenhang besteht, ist wissenschaftlich nicht belegt – dennoch erleben viele diese Zeit als außergewöhnlich intensiv.

💥 Vielleicht spürst du gerade…

⚡ innere Unruhe oder gleichzeitig tiefen Frieden

💚 intensive Träume und Eingebungen

🔥 den Wunsch, Altes endgültig loszulassen

🌊 starke Emotionen ohne erkennbaren Grund

✨ das Gefühl, dass etwas Großes unmittelbar bevorsteht

Das Löwenportal erinnert uns daran, mutig den eigenen Weg zu gehen. Vielleicht ist genau jetzt der Moment, an dem deine Seele dir etwas zeigen möchte, das du bisher übersehen hast. 🦁💛