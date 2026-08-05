⚡️ SCHUMANN IST ZURÜCK… UND DAS TIMING KÖNNTE KAUM SPANNENDER SEIN. ⚡️

„Herzschlag der Erde“ berichtet:

Nach dem Ausfall liefert Tomsk endlich wieder Daten – und das ausgerechnet in den letzten Stunden vor dem 8.8.-Löwenportal. 🌍🦁✨

Ob Zufall oder nicht: Viele Menschen berichten gerade von genau denselben Veränderungen.

😴 Mehr Müdigkeit. 💙 Mehr Emotionen. ✨ Eine stärkere Intuition. 🌌 Das Gefühl, als würde sich innerlich etwas neu ordnen.

Passend dazu schreibt Alexander Quinn:

„Die Energien intensivieren sich jetzt deutlich. Wir befinden uns im letzten Aufbau bis zum 8. August. Die einströmenden Frequenzen sammeln weiter an Kraft und das Bewusstsein beschleunigt sich.

Wenn du dich müder, emotionaler, sensibler oder intuitiver fühlst oder das Gefühl hast, dass sich tief in dir etwas verändert – dann bist du damit nicht allein.“

Auch die aktuellen Weltraumdaten zeigen ein aktives Umfeld. Die Schumann-Resonanz ist wieder online, die Sonne bleibt lebendig, und wir bewegen uns auf einen Zeitpunkt zu, den viele als Phase besonderer innerer Wandlung erleben.

💫 Was genau sich in den nächsten Tagen zeigt, wird jeder auf seine eigene Weise erfahren. Entscheidend ist, bewusst wahrzunehmen, was in dir geschieht.

👇 Spürst du die Veränderungen bereits?