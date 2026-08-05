🔮 🇺🇸 🇮🇷 „Chinesischer Nostradamus“ macht beunruhigende Vorhersage, die die Weltordnung für immer verändern wird

Es gibt so viele verschiedene Versionen von Nostradamus, dass man leicht den Überblick verliert.

Ein Mann, der als „chinesischer Nostradamus“ bezeichnet wurde, machte eine Reihe erfolgreicher Vorhersagen, und seine nächste in dieser Reihe klingt für einige Teile der Welt ziemlich beunruhigend.

Der eigentliche Nostradamus ist ein alter, toter Franzose, der viele vage Vorhersagen niederschrieb, die sehr interpretationsbedürftig sind. Genau deshalb ist er auch Jahrhunderte nach seinem Tod noch relevant.

Das Geschäft mit Vorhersagen kann sehr lukrativ sein; wenn man weiß, was passieren wird, kann man sich durch eine korrekte Vorhersage viel Ansehen verschaffen.

Die chinesisch-kanadische Lehrerin Xueqin Jiang betreibt den YouTube-Kanal Predictive History , auf dem sie globale Ereignisse analysiert und versucht, vorherzusagen, wie es weitergehen wird.

Er konnte an Zugkraft gewinnen, nachdem eine Reihe von Vorhersagen eingetroffen sind, angefangen mit der Vorhersage, dass Donald Trump im Jahr 2024 wieder ins Weiße Haus einziehen wird .

Das ist dann auch tatsächlich eingetreten, was uns zum zweiten Schritt seiner vorgeschlagenen Ereigniskette führt, in der er andeutete, dass eine zweite Präsidentschaft von Trump mit einer „sehr hohen Wahrscheinlichkeit“ dazu führen würde, dass die Vereinigten Staaten in einen Krieg mit dem Iran ziehen würden .

Das geschah auch . Und zwar zweimal .

Was also glaubt der Prophet, wird der Ausgang dieses Krieges sein? Seiner Meinung nach werden die USA diesen Krieg verlieren, und ihre Niederlage wird die Weltordnung für immer verändern.

Für die Amerikaner läuft es im Moment nicht wirklich gut. Sie haben den Iran stark bombardiert und seinen obersten Führer getötet, der durch seinen Sohn ersetzt wurde, von dem man seit Ewigkeiten nichts mehr gesehen hat und der daher möglicherweise selbst tot ist.

Doch den Iranern ist es gelungen, die wirtschaftlich bedeutende Straße von Hormus zu schließen , was die Weltwirtschaft in Mitleidenschaft gezogen, die Treibstoffpreise in die Höhe getrieben und so ziemlich alles verteuert hat.

Unterdessen scheinen die USA ihre Kriegsziele nicht erreicht zu haben. Trump erklärte, er habe einen Großangriff zugunsten von Friedensgesprächen abgesagt, da ein Abkommen „unmittelbar bevorstehend“ sei, was die Iraner jedoch bestreiten.

Jiang ist der Ansicht, dass die USA diesen Krieg unmöglich gewinnen können, da jeder Versuch, iranisches Territorium zu besetzen, ein Albtraum wäre, und er sieht einige historische Parallelen zu den alten Griechen.

Er meinte, das sei vergleichbar mit der Invasion Siziliens durch Athen zwischen 415 und 413 v. Chr., als man versuchte, die Insel zu erobern, gegen die der italienische Festland-Stiefel zu treten scheint.

Das lief für sie nicht so gut, und Jiang glaubt, dass eine amerikanische Intervention im Iran wahrscheinlich auf die gleiche Weise enden wird.

Er sagte: „Nach meiner Analyse des Kriegsverlaufs bin ich der Ansicht, dass der Iran gegenüber den Vereinigten Staaten viele Vorteile hat.“

„Tatsächlich handelt es sich derzeit um einen Abnutzungskrieg zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran, und die Iraner bereiten sich seit 20 Jahren auf diesen Konflikt vor.“

Wenn Sie also ein Fan der globalen Ordnung sind, in der die USA die dominierende Macht sind, klingt das nach schlechten Nachrichten für Sie, und da er sagt, dass der Iran „Krieg gegen die gesamte Weltwirtschaft führt“, läuft dieser Konflikt für niemanden gut.