🛸 Verbotene Archäologie: Die Außerirdischen der Jungssteinzeit

Tief im Balkan hinterließ eine alte jungsteinzeitliche Kultur einige der rätselhaftesten Figuren der europäischen Archäologie: die geheimnisvollen Vinča-Statuetten.

Mit ihren riesigen Mandelaugen, stilisierten Gesichtern, länglichen Köpfen und scheinbar unmöglichen Körperproportionen befeuern diese Darstellungen seit Jahrzehnten Theorien über Besucher aus dem All.

Die Vinča-Kultur blühte vor Jahrtausenden auf dem Gebiet des heutigen Serbien und in angrenzenden Regionen auf. Ihre Kunsthandwerker formten zahlreiche Tonfiguren mit Merkmalen, die aus unserer modernen Sicht frappierend an außerirdische Wesen erinnern.

👁️ Große Augen.

🗿 Nicht-menschliche Gesichter.

👽 Unverhältnismäßig große Köpfe.

🌌 Ein Erscheinungsbild, das unsere Vorstellung davon, wie ein Mensch dargestellt werden sollte, infrage zu stellen scheint.

Die Archäologie deutet diese Objekte im Kontext der symbolischen und rituellen Welt jungsteinzeitlicher Gemeinschaften.

Doch für Anhänger der Prä-Astronautik-Hypothese erhalten die Statuetten eine andere Bedeutung: Sie könnten die Erinnerung an Wesen darstellen, die vom Himmel herabstiegen und von den frühen bäuerlichen Gesellschaften zu heiligen Figuren erhoben wurden.

Vielleicht waren diese Figuren keine bloßen Darstellungen von Menschen.

Vielleicht waren sie die in Ton festgehaltene Erinnerung an etwas, das die Bewohner von Vinča niemals vergessen wollten.

Sie nannten sie Götter. Die moderne Fantasie nennt sie Außerirdische. Und die Figuren sind noch immer da und beobachten uns seit Jahrtausenden. 👁️🛸

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