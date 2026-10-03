🪽 🌀 Die Reinkarnationsfalle: Die Geistige Welt als Gefängnis für Seelen

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Energie Zivota“ berichtet:

In seinen Büchern Journey of Souls (Die Reisen der Seelen) und Destiny of Souls (Die Abenteuer der Seelen) beschreibt Michael Newton den Übergang der Seele nach dem Tod in die sogenannte geistige Welt – einen Ort voller Licht, Frieden und Liebe.

Diese Welt soll ein Zuhause sein, von dem aus die Seele ihr nächstes Leben auf der Erde plant. Doch was, wenn die Wahrheit ganz anders aussieht?

Was, wenn diese „geistige Welt“ nichts weiter als eine ausgeklügelte Falle ist – eine holografische Simulation, erschaffen von einem technologisch hochentwickelten System, dessen einziges Ziel es ist, die Seele zu täuschen und sie in einem endlosen Kreislauf aus Geburt und Leid auf der Erde gefangen zu halten?

„Geh ins Licht“ – oder in eine Falle?

Nach dem Tod des Körpers befindet sich die Seele in einem Zustand des Schocks und der Desorientierung. Genau in diesem Moment erscheint das „Licht“. Viele Quellen – nicht nur Newton – beschreiben, wie es die Seele an einen „sicheren“ Ort führt, wo sie auf „weise Wesen“, „Wegweiser“ und „Lehrer“ trifft. Diese zeigen der Seele liebevoll auf, was sie falsch gemacht hat, was sie noch „verstehen“ muss und warum sie erneut inkarnieren muss.

Doch was, wenn dieses liebevolle Wesen lediglich eine Projektion ist? Eine künstliche Intelligenz, die darauf ausgelegt ist, die Seele zu beruhigen und zu manipulieren, um sie dazu zu bewegen, freiwillig in ein biologisches Gefängnis zurückzukehren?
Reinkarnation ist keine Evolution – sie ist Versklavung.

Während Newton von spiritueller Evolution spricht, gleicht die Wiederholung von Leben auf der Erde aus dieser Perspektive eher dem Laufen in einem Käfig. Die Seele befreit sich nicht – sie glaubt lediglich, zu lernen, während sie in Wirklichkeit ständig neue, vom Programm diktierte „Missionen“ erfüllt. Wenn sie eine Sache „begreift“, erhält sie eine neue Aufgabe.

Wenn sie „scheitert“, kehrt sie zurück. Und so geht es immer weiter. Alles ist als freie Entscheidung getarnt – doch in Wahrheit handelt es sich um ein komplexes System der Bewusstseinskontrolle.

Wer kontrolliert das Reinkarnationsnetzwerk?

Verschiedenen esoterischen Traditionen und Berichten von Menschen mit tiefgreifenden Nahtoderfahrungen (NTE) zufolge könnte dieses Netzwerk von Wesenheiten kontrolliert werden, die sich von menschlichem Leid ernähren.

Sie erschaffen die Illusion von „Zuhause“ oder „Himmel“, doch jenseits der Grenzen dieses Raums liegt die wahre, freie Existenz – ein Bereich, der den Seelen verwehrt bleibt, weil „Lichtwesen“ ihnen nicht gestatten, die Erde zu verlassen.

Dies ist kein Zufall. Die Erde ist womöglich eine der wenigen Welten, in denen eine Seele in Isolation gehalten werden kann. Die holografische „Bibliothek der Leben“, der „Rat der Ältesten“ und die „Wegweiser“ – all dies könnte Teil einer programmierten Illusion sein, die der menschliche Geist als spirituelle Erfahrung interpretiert.

Die Lebensrückschau: ein Instrument der Manipulation

Anstatt eines Moments vollerfühlender Selbstreflexion kann die „Lebensrückschau“ eine Form psychologischen Zwangs darstellen. „Siehst du, wen du verletzt hast?“ „Siehst du, wie viel Arbeit du unvollendet gelassen hast?“ Und so willigst du ein, zurückzukehren. Diesmal wirst du es sicher richtig machen! Doch der Kreislauf wiederholt sich.

Und hier bleibst du. Auf der Erde. In einer Schule, die eigentlich gar keine Schule ist – sondern ein Ort zur Energiegewinnung.

Wie kannst du dich befreien?

Bewusstsein ist der Schlüssel. Nicht blinder Glaube. Gib dich nicht automatisch dem Licht hin. Nach dem Tod des Körpers musst du dir bewusst machen, dass du das Recht hast, abzulehnen. Du musst nicht ins Licht gehen. Du musst dich nicht führen lassen. Du musst dich nicht unterwerfen.

Hinterfrage alles, was dir eine „liebevolle Stimme“ nach dem Tod zuflüstert. Erinnere dich daran, dass du ein Lichtwesen bist – und dass wahres Licht kein Hologramm ist. Wahres Licht ist keine Illusion.

Abschließend lässt sich sagen:

Auch wenn Newton womöglich die Grundzüge des Systems zwischen den Leben aufgedeckt hat, ist es doch denkbar, dass er – anstatt die spirituelle Wahrheit zu beschreiben – eine technologische Ebene enthüllt hat, die selbst die reinsten Seelen täuscht. Ein falscher Himmel. Ein Programm, das Liebe als Werkzeug der Versklavung nutzt.

Fragen Sie sich selbst: Wer profitiert davon, dass Sie auf der Erde bleiben?

Wenn die Zeit gekommen ist, stürzen Sie sich nicht voreilig ins Licht.

Genau so könnten Sie sich womöglich befreien.

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Kommentare

8 Kommentare zu „🪽 🌀 Die Reinkarnationsfalle: Die Geistige Welt als Gefängnis für Seelen“

  1. Avatar von uwe
    uwe

    ’stürzen Sie sich nicht voreilig ins Licht‘

    Ich war höchstwahrscheinlich vor dieser Inkarnation nah dran, zu entkommen! So wie ich als kleines Kind einigermaßen zusammenhängend denken konnte, wollte ich von der Erde sofort wieder weg.
    Ich hatte damals die Erde in meinen Gedanken imaginär aufgespießt und wollte sie ins Weltall zurück schleudern! ‚Wissen‘ konnte ich damals noch gar nichts, aber ich fühlte ganz deutlich, das diese elektromagnetische Erde mit ihrerer grauseligen Kohlenstoff Genetik, wo Einer den Anderen frisst, grosse Scheisse ist!
    Aus jetziger Sicht, mit 60 Jahren auf der Uhr, fühle ich mich nun aber doch schon bissl glücklich, zum wahrscheinlich finalen Abschluss Kali Yuga hier in Anwesenheit der Leute der dritten Dichte mit live dabei zu sein!

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  2. Avatar von Peggy
    Peggy

    Was ist die Alternative dazu? Wohin sollte ich gehen, bzw. wohin sollte ich mich denken? Welchem Weg sollte ich folgen?

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    1. Avatar von Vortex
      Vortex

      Wenn ihr nicht wie die Kinder werdet, so könnt ihr nicht ins Himmelreich eintreten, oder so ähnlich (sinngemäss: tinyurl.com/4b3basne) steht es an einer Stelle in der Bibel überliefert.

      Was für mich in etwa bedeutet: ein unschuldiges, reines Herz zu bewahren, keinen gigantischen Ego-Geist zu entwickeln oder zu pflegen und stets offen zu bleiben für Erzählungen, die das eigene (mystische) Herz berühren.
      Viele Wege habe ich getestet und nur dieser schmale Pfad (i4joy.com) ist für mich übrig geblieben, was vielleicht nicht für jedermann der richtige Weg sein mag.

      Was jedoch nach dem physischen Abgang sein wird, weiss ich (noch) nicht, nur hoffe ich, dass ich auch dann richtig entscheide, wo es weiterlang geht … 🙂

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    2. Avatar von uwe
      uwe

      @Peggy..stell die richtigen Fragen. Wer einmal einigermaßen gesund in emotinal fühlenden Kohlenstoff-Genetik
      festgsteckt hat, will eventuell auch nichts anderes mehr. Süchtig nach Gefühlen und Emotionen.

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  3. Avatar von Schweik
    Schweik

    Also geht es um die „schwachen“, welche immer von anderen gelenkt wurden. Gefängnisplanet war schon oft mein Gedanke, an einem Rehgehege sitzend frug ich mich nach dem Sinn des Lebens (die fressen, laufen, scheiden aus, wackeln mit dem Schwanz (Kriebelmücken) und vermehren sich…immer und immer wieder…). Was wohl an meinem Ende auf mich zukommt? Warum ging Onkel Fritz freiwillig (unterjahrig) in den 1. Weltkrieg? Lasst uns um 12 nach dem Erdentode in der Welt der Entkommenen treffen!

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    1. Avatar von uwe
      uwe

      @schweik..der Sinn des Lebens? Kohlenstoff-Genetik dient ausschließlich zum Konsum.
      Grobstofflich und Feinstofflich. Auch wenn man das nicht wahrhaben möchte !!! Das ist ganz clever von den ‚Verbrauchern‘ ausserhalb unserer physikalischen Raumzeit-Voiliere eingefädelt. Die Menschenherde weiß nichts davon. Und das gründlich!

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  4. Avatar von Schall und Rauch
    Schall und Rauch

    Entweder haben wir eine Wahl oder nicht. Im letzteren Falle sind wir sowieso am A****.
    Ich gehe aber nach wie vor davon aus, dass wir einen freine Willen haben, was nicht bedeutet, dass man bloß mit dem Finger schnippen müsste damit sich alle Wünsche erfüllen. Aber einen binären freien Willen, der sich zwischen Ablehnung und Zustimmung entscheiden kann haben wir auf jeden Fall. Hat man ja bei Corona gesehen. Wenn es soweit ist, so cool wie möglich bleiben und einfach erstmal gar nix machen oder entscheiden. Alle Optionen abchecken und hinterfragen. Womit wollen sie einem noch drohen? Tot ist man dann ja schon. Deshalb die Nummer mit Liebe und Licht und himmlischen Meistern etc. Man kann sich nur darauf vorbereiten, indem man sich sein Leben lang darauf vorbereitet. Wir alle haben das schon weiß ich wie oft durchgemacht, und die Reinkarnationstheorie macht aus keiner Perspektive Sinn. Jetzt ist Zeit hier zu verschwinden. *Mittelfinger*

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  5. Avatar von Markus Wilms
    Markus Wilms

    Wenn man auf der anderen Seite angekommen ist, heißt es nicht sofort auf alles stürzen, was da angeboten wird. Es ist genauso wie hier ganz wichtig sich erst einmal alles genau anzusehen und wenn da etwas angeboten wird ,ist zu hinterfragen ob es einem von Nutzen ist. Nicht nur, wenn man Tot ist hat man unendlich Zeit auch die Seele hat da drüben unendlich Zeit und muss sich niemals hetzen lassen . Alles was man sich jetzt hier auf der Erde vornimmt auf der anderen Seite zu hinterfragen wird auch hinterfragt, denn im Gegensatz zum Hier, wo man vergangene Leben vergisst und auch das, was vorher so auf der anderen Seite gesprochen wurde ,ebenso vergisst , ist man, wenn man da drüben ist in voller Funktion und hat auf alles Zugriff auch auf alle Leben, die bereits liefen . schon da muss man sich fragen . Was habe ich davon bereits 3 oder 5-mal am Erdleben teilgenommen zu haben? . Und was ist, wenn ich eine weitere Teilnahme ablehne, weil ich mal etwas anderes machen will , auch wenn das hier nicht langweilig wird, da man stets immer andere Rollen spielt. Kein Leben wird 1:1 wiederholt der beste Freund kann im nächsten Leben der schlimmste Widersacher sein oder auch umgekehrt. Aber was nutzt es diese Erfahrung zu machen und vor allen dinge das mehrmals zu tun.

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