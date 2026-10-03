🪽 🌀 Die Reinkarnationsfalle: Die Geistige Welt als Gefängnis für Seelen

„Energie Zivota“ berichtet:

In seinen Büchern Journey of Souls (Die Reisen der Seelen) und Destiny of Souls (Die Abenteuer der Seelen) beschreibt Michael Newton den Übergang der Seele nach dem Tod in die sogenannte geistige Welt – einen Ort voller Licht, Frieden und Liebe.

Diese Welt soll ein Zuhause sein, von dem aus die Seele ihr nächstes Leben auf der Erde plant. Doch was, wenn die Wahrheit ganz anders aussieht?

Was, wenn diese „geistige Welt“ nichts weiter als eine ausgeklügelte Falle ist – eine holografische Simulation, erschaffen von einem technologisch hochentwickelten System, dessen einziges Ziel es ist, die Seele zu täuschen und sie in einem endlosen Kreislauf aus Geburt und Leid auf der Erde gefangen zu halten?

„Geh ins Licht“ – oder in eine Falle?

Nach dem Tod des Körpers befindet sich die Seele in einem Zustand des Schocks und der Desorientierung. Genau in diesem Moment erscheint das „Licht“. Viele Quellen – nicht nur Newton – beschreiben, wie es die Seele an einen „sicheren“ Ort führt, wo sie auf „weise Wesen“, „Wegweiser“ und „Lehrer“ trifft. Diese zeigen der Seele liebevoll auf, was sie falsch gemacht hat, was sie noch „verstehen“ muss und warum sie erneut inkarnieren muss.

Doch was, wenn dieses liebevolle Wesen lediglich eine Projektion ist? Eine künstliche Intelligenz, die darauf ausgelegt ist, die Seele zu beruhigen und zu manipulieren, um sie dazu zu bewegen, freiwillig in ein biologisches Gefängnis zurückzukehren?

Reinkarnation ist keine Evolution – sie ist Versklavung.

Während Newton von spiritueller Evolution spricht, gleicht die Wiederholung von Leben auf der Erde aus dieser Perspektive eher dem Laufen in einem Käfig. Die Seele befreit sich nicht – sie glaubt lediglich, zu lernen, während sie in Wirklichkeit ständig neue, vom Programm diktierte „Missionen“ erfüllt. Wenn sie eine Sache „begreift“, erhält sie eine neue Aufgabe.

Wenn sie „scheitert“, kehrt sie zurück. Und so geht es immer weiter. Alles ist als freie Entscheidung getarnt – doch in Wahrheit handelt es sich um ein komplexes System der Bewusstseinskontrolle.

Wer kontrolliert das Reinkarnationsnetzwerk?

Verschiedenen esoterischen Traditionen und Berichten von Menschen mit tiefgreifenden Nahtoderfahrungen (NTE) zufolge könnte dieses Netzwerk von Wesenheiten kontrolliert werden, die sich von menschlichem Leid ernähren.

Sie erschaffen die Illusion von „Zuhause“ oder „Himmel“, doch jenseits der Grenzen dieses Raums liegt die wahre, freie Existenz – ein Bereich, der den Seelen verwehrt bleibt, weil „Lichtwesen“ ihnen nicht gestatten, die Erde zu verlassen.

Dies ist kein Zufall. Die Erde ist womöglich eine der wenigen Welten, in denen eine Seele in Isolation gehalten werden kann. Die holografische „Bibliothek der Leben“, der „Rat der Ältesten“ und die „Wegweiser“ – all dies könnte Teil einer programmierten Illusion sein, die der menschliche Geist als spirituelle Erfahrung interpretiert.

Die Lebensrückschau: ein Instrument der Manipulation

Anstatt eines Moments vollerfühlender Selbstreflexion kann die „Lebensrückschau“ eine Form psychologischen Zwangs darstellen. „Siehst du, wen du verletzt hast?“ „Siehst du, wie viel Arbeit du unvollendet gelassen hast?“ Und so willigst du ein, zurückzukehren. Diesmal wirst du es sicher richtig machen! Doch der Kreislauf wiederholt sich.

Und hier bleibst du. Auf der Erde. In einer Schule, die eigentlich gar keine Schule ist – sondern ein Ort zur Energiegewinnung.

Wie kannst du dich befreien?

Bewusstsein ist der Schlüssel. Nicht blinder Glaube. Gib dich nicht automatisch dem Licht hin. Nach dem Tod des Körpers musst du dir bewusst machen, dass du das Recht hast, abzulehnen. Du musst nicht ins Licht gehen. Du musst dich nicht führen lassen. Du musst dich nicht unterwerfen.

Hinterfrage alles, was dir eine „liebevolle Stimme“ nach dem Tod zuflüstert. Erinnere dich daran, dass du ein Lichtwesen bist – und dass wahres Licht kein Hologramm ist. Wahres Licht ist keine Illusion.

Abschließend lässt sich sagen:

Auch wenn Newton womöglich die Grundzüge des Systems zwischen den Leben aufgedeckt hat, ist es doch denkbar, dass er – anstatt die spirituelle Wahrheit zu beschreiben – eine technologische Ebene enthüllt hat, die selbst die reinsten Seelen täuscht. Ein falscher Himmel. Ein Programm, das Liebe als Werkzeug der Versklavung nutzt.

Fragen Sie sich selbst: Wer profitiert davon, dass Sie auf der Erde bleiben?

Wenn die Zeit gekommen ist, stürzen Sie sich nicht voreilig ins Licht.

Genau so könnten Sie sich womöglich befreien.