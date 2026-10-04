🛸😮 Es lag einfach da – und niemand wusste, woher es kam

Am Morgen des 4. September 1967 machte der 15-jährige Neil Batey in Clevedon, Somerset, eine seltsame Entdeckung: Auf einem grasbewachsenen Weg lag ein glänzendes, schalenförmiges Metallobjekt – völlig fremdartig und scheinbar aus dem Nichts aufgetaucht.

Als die Behörden es untersuchten, wurde es noch rätselhafter. Im Inneren befanden sich Batterien, elektrische Bauteile und Komponenten, die zunächst niemand eindeutig einordnen konnte. Dazu sollen ungewöhnliche Geräusche gekommen sein.

Das Merkwürdigste: Rund um den Fundort gab es angeblich keine klaren Fahrzeugspuren und kaum Hinweise darauf, wie das Objekt überhaupt dorthin gelangt war.

Die glatte Oberfläche, die ungewöhnliche Form und das mysteriöse Innenleben sorgten schnell für wilde Spekulationen: War hier wirklich etwas Unbekanntes gelandet?

Später präsentierten die Behörden eine deutlich nüchternere Erklärung: Der Fund soll Teil eines aufwendig inszenierten Scherzes gewesen sein.

Doch bis heute bleibt für UFO-Fans eine Frage offen:

War wirklich alles nur ein Schwindel – oder steckt hinter dem Fall doch mehr, als damals öffentlich wurde.

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