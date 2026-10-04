🛸🦎 US-Truppen erschossen „Reptiloide“, behauptet Whistleblower (Video)

David Grusch hat eine außergewöhnliche Behauptung aufgestellt: US-Einsatzkräfte sollen bei einem Zwischenfall mit einem abgestürzten UFO reptiloide Wesen erschossen haben.

Wie Cybernews über seinen Auftritt bei Joe Rogan berichtete, gab Grusch die Schilderung eines Kollegen wieder – es handelte sich also nicht um ein Ereignis, das er selbst miterlebt hatte.

Der Bericht bezog sich auf ein „Tic-Tac“-Flugobjekt, tote Wesen, die als „Greys“ (Graue) beschrieben wurden, sowie überlebende reptiloide Kreaturen, die Berichten zufolge über sieben Fuß (etwa 2,10 Meter) groß waren.

Grusch behauptete, die überlebenden Wesen hätten eine Bedrohung dargestellt und seien von US-Personal getötet worden. Zudem sprach er von Verletzten und Toten auf amerikanischer Seite, ohne jedoch genaue Opferzahlen zu nennen.

Er kündigte an, dass es in Zukunft weitere Zeugenaussagen geben werde. Der Artikel liefert jedoch keine unabhängig verifizierten Beweise, die den Vorfall bestätigen.

Welche Beweise wären nötig, damit Sie diesen Schilderungen Glauben schenken?

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