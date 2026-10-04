🛸🦎 US-Truppen erschossen „Reptiloide“, behauptet Whistleblower (Video)

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David Grusch hat eine außergewöhnliche Behauptung aufgestellt: US-Einsatzkräfte sollen bei einem Zwischenfall mit einem abgestürzten UFO reptiloide Wesen erschossen haben.

Wie Cybernews über seinen Auftritt bei Joe Rogan berichtete, gab Grusch die Schilderung eines Kollegen wieder – es handelte sich also nicht um ein Ereignis, das er selbst miterlebt hatte.

Der Bericht bezog sich auf ein „Tic-Tac“-Flugobjekt, tote Wesen, die als „Greys“ (Graue) beschrieben wurden, sowie überlebende reptiloide Kreaturen, die Berichten zufolge über sieben Fuß (etwa 2,10 Meter) groß waren.

Grusch behauptete, die überlebenden Wesen hätten eine Bedrohung dargestellt und seien von US-Personal getötet worden. Zudem sprach er von Verletzten und Toten auf amerikanischer Seite, ohne jedoch genaue Opferzahlen zu nennen.

  

Er kündigte an, dass es in Zukunft weitere Zeugenaussagen geben werde. Der Artikel liefert jedoch keine unabhängig verifizierten Beweise, die den Vorfall bestätigen.

Welche Beweise wären nötig, damit Sie diesen Schilderungen Glauben schenken?

Mehr über echte und gefälschte Alien-Entführungen lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.

Mehr über die Agenda der Reptiloiden lesen Sie im Buch „Die Welt-Illusion„.

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Kommentare

2 Kommentare zu „🛸🦎 US-Truppen erschossen „Reptiloide“, behauptet Whistleblower (Video)“

  1. Avatar von uwe
    uwe

    Mehrere Menschen hatten mind. 1x im Leben eine handfeste Sichtung am Himmel.
    Irgendwas muss ja diese Objekte intelligent steuern. Der gemeine Mensch macht das mit Sicherheit nicht!

    Antworten
  2. Avatar von Markus Wilms
    Markus Wilms

    Angeblich sollen die Reptos mit den Nordic´s im Krieg um die Erde stehen und die Grauen sind die Bioroboter der Nordic´s Androiden quasi . Auf dem Planeten hier setzt sich dieser Krieg fort da wir 2 Eliten haben eine will Kontrolle durch Ordnung (Nordic´s ) Und rechts orientierte Marionetten, die andere dasselbe allerdings soll, hier die Kontrolle durch Chaos herbeigeführt werden ( Reptos) und links orientierte Marionetten wie die Antifa . Um jetzt die Freiheit der Menschheit zurückzukriegen muss man sich zunächst für eines der beiden Systeme entscheiden, damit das andere schon einmal von alleine fällt. Und das wäre die Kontrolle durch Ordnung zumal Nordic´s so sind wie wir selber menschlich .Reptos und deren System was auf Chaos basiert ist schwer zu durchschauen, weil eben Chaos unberechenbar sein kann und dort einfach zu viele Hintertüren existieren ,womit die Trixen können. Deshalb mus das Chaos und somit die Reptos und auch deren Handlanger mithilfe der Nordic´s und deren Handlangern wie die AFD oder Trump beseitigt werden . Erst dann kann man sich diesem neuen System ganz und gar widmen und sehen, ob man es überhaupt angreifen muss denn die werden eher mit sich reden lassen als die Echsen von Orion und Pegasus für die der Mensch nur etwas zu fressen ist. Neben dem Schiff mit den Reptos fand man auch Hybride Graue ,die blondes Haar trugen .

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