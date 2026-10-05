🗺️ 📌 Gefälschte Geschichte: Tartaria und die Sieben Paläste

Irgendwo am Ufer des Flusses Irtysch, auf einem Gebiet, das einst offen als „Tartarei“ bezeichnet wurde, befand sich ein geheimnisvoller Komplex, der als „Sedmy Palaty“ – die Sieben Paläste – bekannt war. Von Guy Anderson

In diesen Räumlichkeiten lagerten Stapel von Schriftstücken auf glasiertem Papier; einige trugen vergoldete Schriftzeichen, andere waren mit schwarzer oder weißer Schrift versehen. Niemand schien sich jedoch darüber einig zu sein, wer sie angefertigt hatte, welche Sprache verwendet worden war oder wie lange sie dort bereits gelegen hatten.

Die Geschichte nimmt eine weitaus sonderbarere Wendung, als der Reisende John Bell im 18. Jahrhundert auf den Plan tritt und die weiteren Ereignisse festhält. Er traf auf einen Soldaten, der ein Bündel von Papieren aus dem verfallenen Komplex bei sich trug; Bell kaufte diese und brachte schließlich einige Exemplare nach Großbritannien.

Etliche dieser Stücke gelangten in den Besitz von Sir Hans Sloane, dessen gewaltige Privatsammlung später einen der Grundpfeiler des British Museum bildete.

Andere Exemplare von demselben Fundort nahmen einen völlig anderen Weg über das Netzwerk, das sich um Peter den Großen gebildet hatte. Bell hielt fest, dass beide zur Übersetzung nach Paris geschickt wurden, wo Gelehrte versuchten, ihre Bedeutung und ihren ursprünglichen Zweck zu entschlüsseln.

Das eine Dokument wurde als religiöser Auftrag, das andere als Gebet gedeutet, wenngleich Bell sich nicht sicher war, ob diese Übersetzungen tatsächlich verlässlich waren.

Dies bedeutet, dass physische Artefakte aus einem Bauwerk der Tartarei auf verschiedene Länder, Sammler und Institutionen aufgeteilt wurden.

Der ursprüngliche Standort verfiel, die Fundstücke wurden von ihrem Kontext gelöst, und spätere Historiker erhielten Fragmente, die ihres ursprünglichen archäologischen Zusammenhangs beraubt waren.

Mit dieser Trennung wurde es wesentlich einfacher, die Geschichte der „Sieben Paläste“ zu vereinfachen, neu einzuordnen oder gänzlich misszuverstehen.

Die Erinnerung an die „Sieben Paläste“ war noch lebendig, als G. F. Müller im 18. Jahrhundert die weitere Region bereiste. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits erhebliche Zerstörungen eingetreten, und ein Großteil des ursprünglichen Materials war an andere Orte gelangt.

Moderne Historiker bringen die Ruinen meist mit einer buddhistischen Klosteranlage in Verbindung, wenngleich diese Deutung erst lange nachdem die erhaltenen Fundstücke über ganz Europa verstreut worden waren, aufkam.

Etwa zur gleichen Zeit wurden riesige Mengen antiken Materials aus den weiten Gebieten, die mit der Tartarei in Verbindung gebracht wurden, abtransportiert.

Europäische Berichte schilderten Grabstätten mit Goldobjekten, Waffen, Rüstungen, verziertem Pferdegeschirr und kunstvoll gearbeiteten Tierfiguren.

Manche Berichte erwähnten sogar goldene Hirsche, Reiterfiguren aus Bronze sowie prunkvoll ausgestattete Gräber, in denen Krieger inmitten außergewöhnlicher Grabbeigaben bestattet waren.

Unter Peter dem Großen wurden Hunderte antiker Goldartefakte aus sibirischen Grabhügeln zusammengetragen und in kaiserliche Sammlungen verbracht. Viele dieser Objekte sind bis heute erhalten, doch zahlreiche Stücke verloren bei der Entfernung und Umverteilung ihre genaue archäologische Herkunft.

Wir können die Handwerkskunst noch immer bewundern, obwohl die ursprüngliche Landschaft, in der viele Funde gemacht wurden, für immer von den Objekten selbst getrennt wurde.

Diese zeitliche Abfolge ergibt ein sehr beunruhigendes historisches Bild, wenn man all diese Bewegungen zusammen betrachtet. Der russische Einfluss dehnte sich immer weiter in Gebiete aus, die wiederholt als Tartaren bezeichnet wurden, während Gebäude betreten, Gräber geöffnet und wertvolles Material nach Westen transportiert wurde.

Schriftliche Aufzeichnungen, Goldgegenstände und andere Überreste verschwanden nach und nach von ihren ursprünglichen Fundorten, bevor spätere Generationen versuchten, die Geschichte um sie herum zu rekonstruieren.

Ein weiterer ungewöhnlicher Bezug zu den Tartaren findet sich eher in wissenschaftlichen Aufzeichnungen als in herkömmlichen Geschichtswerken oder archäologischen Katalogen.

Im Jahr 1684 testete die Royal Society ein ungewöhnliches, mit den Tartaren in Verbindung gebrachtes feuerfestes Tuch, indem sie es direkt in einen intensiven Holzkohleofen legte. Das Material soll rotglühend geworden sein, ohne dabei zerstört zu werden, und die Experimentatoren haben seine Maße und sein Gewicht vor und nach dem Experiment sorgfältig aufgezeichnet.

Heute würden wir diese feuerfeste Faser als Asbest oder Amianth identifizieren, wenngleich Beobachter des 17. Jahrhunderts ihre wahre Beschaffenheit oft missverstanden. Zeitgenössische Autoren brachten ähnliches Material mit den Verbrennungsriten der Tartaren sowie mit Dochten in Verbindung, die angeblich in extrem langlebigen Tempellampen unversehrt blieben.

Die wissenschaftlichen Erklärungsversuche zu diesen Lampen waren zwar verworren, doch die Royal Society hielt das Material für bemerkenswert genug, um es selbst zu untersuchen.

Was mit den aus den „Sieben Palästen“ geborgenen Schriftstücken geschah, ist für mich der beunruhigendste Aspekt dieser ganzen Geschichte. Bell zufolge gelangten einige Exemplare nach Großbritannien, andere wurden nach Paris gebracht, und Material aus derselben Region wanderte im selben Zeitraum in die Sammlungen des russischen Zarenreichs.

Sollten diese Dokumente nicht vernichtet worden sein, so könnten zumindest einige Fragmente unter völlig anderen Katalogbezeichnungen in europäischen Archiven überdauert haben.

Diese Möglichkeit verleiht dem Rätsel eine neue Wendung, denn es muss nicht zwangsläufig heimlich in einem unzugänglichen unterirdischen Gewölbe verborgen liegen.

Die erhaltenen Seiten könnten schlicht in Sammlungen lagern, in denen ihr ursprünglicher Herkunftsort schon vor Generationen in Vergessenheit geraten ist.

Irgendwo in einer Schublade, einem Archivkarton oder einem Katalogeintrag wartet womöglich ein direkt aus den „Sieben Palästen der Tartarei“ stammendes Objekt unter einem anderen Namen auf seine Entdeckung …

Andere faszinierende Themen über die verfälschte Geschichte lesen Sie im Bestseller von Guy Anderson:

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“