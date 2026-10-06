⏳🔮 Eine Erscheinung einer Gestalt in 15 Minuten

Dees Aufzeichnungen zufolge erschien bereits nach fünfzehn Minuten eine Erscheinung.

Am 10. März 1582 traf Edward Kelly – ein Seher, der sich zu jener Zeit Talbot nannte – in Mortlake ein, um John Dee zu begegnen, einem Mathematiker und königlichen Berater der elisabethanischen Ära.

Kelly bat darum, praktische Magie zu sehen. Dee erklärte, er wünsche sich schon lange den Beistand von Engeln für seine philosophischen Studien, und holte einen Stein hervor.

Kelly kniete vor Dees Schreibtisch nieder und betete über dem Stein, während Dee sich in sein Gebetszimmer zurückzog, um ebenfalls zu beten.

Dees Aufzeichnungen zufolge erschien innerhalb von fünfzehn Minuten eine Gestalt im Inneren des Steins. Sie gab sich nicht als eines der Wesen zu erkennen, die Dee erwartet hatte; sie nannte den Namen Uriel.

Dees erste Frage bezog sich auf das Buch Soyga, ein lateinisches Grimoire voller alphanumerischer Quadrate und Raster.

Diese Begegnung bildete den Auftakt zu einer weitaus längeren Zusammenarbeit, bei der Dee Fragen stellte und Kelly die Gestalten, Gegenstände und Botschaften beschrieb, die er nach eigener Aussage sehen konnte.

Was würdest du fragen, wenn bereits nach fünfzehn Minuten etwas im Stein erscheinen würde?