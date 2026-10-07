☄️ 😎 M-Klasse Sonneneruption – koronaler Massenauswurf erdgerichtet

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Um 06:09 UTC (6. Oktober) wurde in der Nähe der aktiven Region 4549 nahe der zentralen Scheibe ein lang anhaltender M-Flare mit einem Röntgenstrahlungsmaximum von M1,4 beobachtet.

Das Ereignis ist mit einer Typ-II-Radioemission mit einer geschätzten Geschwindigkeit von 947 km/s verbunden. Eine Verdunkelung der Korona sowie ein koronaler Massenauswurf mit einer möglichen erdgerichteten Komponente sind erkennbar.

In der Region entstand außerdem um 08:05 UTC ein weiterer Flare der Stärke M1,9. Die aktive Region 4549 entwickelt sich weiter und weist eine Beta-Gamma-Delta-Magnetfeldkonfiguration auf.

Laut dem neuesten Update von NOAA/SWPC besteht eine Wahrscheinlichkeit von 40 % für weitere M-Flares und eine geringere Wahrscheinlichkeit von 5 % für einen starken Röntgen-Flare. Weitere Informationen folgen.

Mäßige Sturmwarnung (G2) : Der mit dem lang anhaltenden M1.4-Ausbruch am frühen Dienstagmorgen um AR 4549 verbundene koronale Massenauswurf wurde analysiert .

Ein Vorbeiflug an der Erde wird bis zum 9. Oktober erwartet. Ab Freitag gilt eine mäßige Sturmwarnung der Stufe G2. Möglicherweise sind am Wochenende Polarlichter zu sehen.

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