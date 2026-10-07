🏺🦅 Verbotene Archäologie: Eine verlorene Stadt auf dem Weg zu Horus

Eine fragmentarische Inschrift aus der Regierungszeit des ägyptischen Pharaos Ramses II. könnte Archäologen der Lokalisierung einer Stadt nähergebracht haben, die von der Landkarte Ägyptens verschwunden war.

Bei Ausgrabungen in Tell Abu Seifi – nahe dem Sueskanal und dem östlichen Rand des Nildeltas – entdeckten Forscher einen Sandstein-Türsturz, der Horus als „Herrn der Stadt Mesn“ bezeichnet. Der Text enthält zudem königliche Titel, die mit Ramses II. in Verbindung stehen, welcher im 13. Jahrhundert v. Chr. regierte.

Der Fundort ist von Bedeutung. Tell Abu Seifi liegt nahe dem antiken „Weg des Horus“, jener befestigten Militärstraße, die Ägypten mit dem Sinai und Kanaan verband. Zudem legten Archäologen die Überreste eines Horus-Tempels frei, wenngleich große Teile des Bauwerks zerstört sind.

Frühere Funde stützen diese Identifizierungshypothese. Ein Bronzesiegel sowie Särge aus der späteren ptolemäischen Zeit, die an diesem Ort gefunden wurden, beziehen sich ebenfalls auf den Horus von Mesn. Zusammengenommen deuten die Hinweise darauf hin, dass der Name dort über Jahrhunderte hinweg Bestand hatte.

Der Fall ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Ägyptische Behördenvertreter betonen, dass weitere Untersuchungen erforderlich seien, da ähnliche religiöse Titel auch außerhalb einer einzelnen Stadt vorkommen könnten. Größe, Grenzen und die genaue Geschichte von Mesn bleiben ungewiss.

Sollte es sich bei Tell Abu Seifi tatsächlich um Mesn handeln: Wie viel von dieser verlorenen Grenzstadt ist unter der Straße erhalten geblieben, über die einst Armeen nach Osten zogen?

Andere faszinierende Themen über die verfälschte Geschichte lesen Sie im Bestseller von Guy Anderson:

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“