👽 🛸 UFO-Whistleblower David Grusch stellt im Joe-Rogan-Podcast abenteuerliche Behauptungen über Außerirdische auf: „Griechische Götter“ und „Gorilla-Echsen“

Eine Vielzahl außerirdischer Spezies raste in verschiedenen UFO-Typen über den Planeten Erde – darunter Wesen, die wie griechische Götter aussahen, über zwei Meter große Reptilien und kleine Graue – und tötete US-Soldaten, behauptete der UFO-Whistleblower David Grusch in einem atemberaubenden Joe-Rogan-Podcast.

Grusch, ein pensionierter Offizier der Luftwaffe und ehemaliger Geheimdienstoffizier bei der National Geospatial Intelligence Agency und dem National Reconnaissance Office, behauptete, durch seine Arbeit für die UAP Task Force im Jahr 2020 auf diese kaum zu glaubenden Details aufmerksam geworden zu sein.

„Selbst für mich, einen ehemaligen Geheimdienstmitarbeiter des Deep State, ist es unglaublich, dass ich darüber bei Joe Rogan spreche. Ich weiß, es klingt verrückt“, sagte Grusch dem Podcaster.

„Aber eines Tages werden die Leute den Podcast noch einmal anhören und sagen: ‚Wir dachten, er sei verrückt, aber was soll man sagen? Es stimmt‘“, fügte Grusch hinzu.

Grusch behauptete, er habe ein Video gesehen, das Militärangehörige an einer Absturzstelle eines „zeitgenössischen“ UFOs zeige, in dem sich bis zu vier tote außerirdische Körper in einem sichelförmigen UFO befänden.

Diese Wesen hatten eine menschenähnliche Gestalt und sahen aus wie „griechische Götter“.

„Es war einfach wunderschön“, sagte Grusch über eines der Wesen in dem Video.

Er behauptete, ihm sei dieses Video im Rahmen seiner Ermittlungen gezeigt worden und er habe dessen Echtheit unabhängig bestätigen können.

Andere Wesen sahen aus wie Gorilla-Reptilien .

„Sie sind mindestens zwei Meter groß, sehen aus wie Gorillas, haben aber schuppige Haut“, sagte Grusch und betonte, dass er die Kreaturen selbst nicht gesehen habe, aber glaubwürdige Berichte von Zeugen gehört habe.

Bei der Bergung eines Trümmerhaufens wurden einige reptilienartige Außerirdische lebend aufgefunden und angeblich von Militärangehörigen erschossen.

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Ein ehemaliger Regierungsforscher behauptet, dass vier außerirdische Spezies aus abgestürzten UFOs geborgen wurden.

„Sie wurden getötet … sie sind sterblich“, sagte Grusch. Die Reptiloiden seien ausgeschaltet worden, weil eines von ihnen US-Personal vor Ort getötet habe, so Grusch.

„Irgendwann wird diese Geschichte ans Licht kommen. Ich bin mir sicher, dass die Leute, die an einigen dieser Ereignisse beteiligt waren, irgendwann öffentlich darüber sprechen werden“, sagte er.

Die reptilienartigen Wesen steuerten ein sogenanntes Tic-Tac-UFO – ähnlich dem, dem Kommandant David Fravor im Jahr 2004 vor der Küste von San Diego begegnete, behauptete Grusch.

Zu den anderen Arten von Außerirdischen, die auf der Erde umherstreifen, gehören „kleine Graue“, die offenbar im Konflikt mit den reptilienartigen Kreaturen stehen.

Grusch enthüllte außerdem, dass Kämpfe zwischen verschiedenen Tierarten zu einigen der Abstürze geführt haben, die von der US-Regierung geborgen wurden.

„Warum stürzen diese Dinger immer wieder ab?“, fragte Rogan Grusch.

„Ein Teil davon ist ein Kampf zwischen nicht-menschlicher Intelligenz“, sagte Grusch. „Man sollte meinen, würden die beiden miteinander auskommen? Sie sind ja so hochentwickelt. Aber es gibt Aufzeichnungen darüber, dass sie miteinander herumalbern.“

Die Außerirdischen sollen angeblich in einer Vielzahl unterschiedlicher Fahrzeuge herumflitzen.

„Es gibt also ganz offensichtlich handwerkliche Fundstücke aller Art, wie ich bereits erwähnt habe. Die Tic Tacs gibt es wirklich. Es gibt Eier. Es gibt verschiedene Arten von Scheiben. Es gibt Stiefelabsätze. Dinge, die wie Sonnenfische aussehen. Bumerangs und auch halbmondförmige Objekte“, sagte Grusch.

Grusch war zuversichtlich, dass all diese Informationen in den kommenden Jahren der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

„Ich glaube also, dass alles ans Licht kommen wird, bevor Trumps Amtszeit endet“, sagte er.

„Alles, worüber ich ausgesagt habe, die Tatsache, dass wir das schon seit Längerem untersuchen. Wir haben Material geborgen … intakte, halbintakte Fluggeräte. Wir haben dieses ungewöhnliche, von Geheimdiensten gesteuerte Fluggerät geborgen. Und, wissen Sie, wir versuchen, es durch Reverse Engineering zu analysieren“, sagte Grusch.

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