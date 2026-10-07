👽 🛸 UFO-Whistleblower David Grusch stellt im Joe-Rogan-Podcast abenteuerliche Behauptungen über Außerirdische auf: „Griechische Götter“ und „Gorilla-Echsen“

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Eine Vielzahl außerirdischer Spezies raste in verschiedenen UFO-Typen über den Planeten Erde – darunter Wesen, die wie griechische Götter aussahen, über zwei Meter große Reptilien und kleine Graue – und tötete US-Soldaten, behauptete der UFO-Whistleblower David Grusch in einem atemberaubenden Joe-Rogan-Podcast.

Grusch, ein pensionierter Offizier der Luftwaffe und ehemaliger Geheimdienstoffizier bei der National Geospatial Intelligence Agency und dem National Reconnaissance Office, behauptete, durch seine Arbeit für die UAP Task Force im Jahr 2020 auf diese kaum zu glaubenden Details aufmerksam geworden zu sein.

„Selbst für mich, einen ehemaligen Geheimdienstmitarbeiter des Deep State, ist es unglaublich, dass ich darüber bei Joe Rogan spreche. Ich weiß, es klingt verrückt“, sagte Grusch dem Podcaster.

„Aber eines Tages werden die Leute den Podcast noch einmal anhören und sagen: ‚Wir dachten, er sei verrückt, aber was soll man sagen? Es stimmt‘“, fügte Grusch hinzu.

  

Grusch behauptete, er habe ein Video gesehen, das Militärangehörige an einer Absturzstelle eines „zeitgenössischen“ UFOs zeige, in dem sich bis zu vier tote außerirdische Körper in einem sichelförmigen UFO befänden.

Diese Wesen hatten eine menschenähnliche Gestalt und sahen aus wie „griechische Götter“.

„Es war einfach wunderschön“, sagte Grusch über eines der Wesen in dem Video.

Er behauptete, ihm sei dieses Video im Rahmen seiner Ermittlungen gezeigt worden und er habe dessen Echtheit unabhängig bestätigen können.

Andere Wesen sahen aus wie Gorilla-Reptilien .

„Sie sind mindestens zwei Meter groß, sehen aus wie Gorillas, haben aber schuppige Haut“, sagte Grusch und betonte, dass er die Kreaturen selbst nicht gesehen habe, aber glaubwürdige Berichte von Zeugen gehört habe.

Bei der Bergung eines Trümmerhaufens wurden einige reptilienartige Außerirdische lebend aufgefunden und angeblich von Militärangehörigen erschossen.

Siehe auch

Ein ehemaliger Regierungsforscher behauptet, dass vier außerirdische Spezies aus abgestürzten UFOs geborgen wurden.
„Sie wurden getötet … sie sind sterblich“, sagte Grusch. Die Reptiloiden seien ausgeschaltet worden, weil eines von ihnen US-Personal vor Ort getötet habe, so Grusch.

„Irgendwann wird diese Geschichte ans Licht kommen. Ich bin mir sicher, dass die Leute, die an einigen dieser Ereignisse beteiligt waren, irgendwann öffentlich darüber sprechen werden“, sagte er.

Die reptilienartigen Wesen steuerten ein sogenanntes Tic-Tac-UFO – ähnlich dem, dem Kommandant David Fravor im Jahr 2004 vor der Küste von San Diego begegnete, behauptete Grusch.

Zu den anderen Arten von Außerirdischen, die auf der Erde umherstreifen, gehören „kleine Graue“, die offenbar im Konflikt mit den reptilienartigen Kreaturen stehen.

Grusch enthüllte außerdem, dass Kämpfe zwischen verschiedenen Tierarten zu einigen der Abstürze geführt haben, die von der US-Regierung geborgen wurden.

„Warum stürzen diese Dinger immer wieder ab?“, fragte Rogan Grusch.

„Ein Teil davon ist ein Kampf zwischen nicht-menschlicher Intelligenz“, sagte Grusch. „Man sollte meinen, würden die beiden miteinander auskommen? Sie sind ja so hochentwickelt. Aber es gibt Aufzeichnungen darüber, dass sie miteinander herumalbern.“

Die Außerirdischen sollen angeblich in einer Vielzahl unterschiedlicher Fahrzeuge herumflitzen.

„Es gibt also ganz offensichtlich handwerkliche Fundstücke aller Art, wie ich bereits erwähnt habe. Die Tic Tacs gibt es wirklich. Es gibt Eier. Es gibt verschiedene Arten von Scheiben. Es gibt Stiefelabsätze. Dinge, die wie Sonnenfische aussehen. Bumerangs und auch halbmondförmige Objekte“, sagte Grusch.

Grusch war zuversichtlich, dass all diese Informationen in den kommenden Jahren der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

„Ich glaube also, dass alles ans Licht kommen wird, bevor Trumps Amtszeit endet“, sagte er.

„Alles, worüber ich ausgesagt habe, die Tatsache, dass wir das schon seit Längerem untersuchen. Wir haben Material geborgen … intakte, halbintakte Fluggeräte. Wir haben dieses ungewöhnliche, von Geheimdiensten gesteuerte Fluggerät geborgen. Und, wissen Sie, wir versuchen, es durch Reverse Engineering zu analysieren“, sagte Grusch.

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Kommentare

Ein Kommentar zu „👽 🛸 UFO-Whistleblower David Grusch stellt im Joe-Rogan-Podcast abenteuerliche Behauptungen über Außerirdische auf: „Griechische Götter“ und „Gorilla-Echsen““

  1. Avatar von Endzeit Rockers
    Endzeit Rockers

    1.Nun setzen Sie die Welt in Brand
    2.Alkohol macht die Birne hohl
    3.Rons Taverne – Das Werbelied
    4.Die Zeit ist Reif
    5.Und ein Mann geht über Bord
    6.Zu Haus

    Liedtexte.
    1.
    Nun setzen Sie die Welt in Brand
    Nun setzen Sie die Welt in Brand
    Nun setzen Sie die Welt in Brand
    Oh Nein
    Nun setzen Sie die Welt in Brand
    Nun setzen Sie die Welt in Brand
    Nun setzen Sie die Welt in Brand
    Oh Nein
    Dem klagen einer toten Seele
    Im Auftrag einer kalten Hand
    Der Name bleibt noch unbekannt
    So führen Sie die Welt in Brand
    Nun setzen Sie die Welt in Brand
    Nun setzen Sie die Welt in Brand
    Nun setzen Sie die Welt in Brand
    Oh Nein
    Nun setzen Sie die Welt in Brand
    Nun setzen Sie die Welt in Brand
    Nun setzen Sie die Welt in Brand
    Oh Nein

    2.
    Wir knallen uns gerne zu, am besten jeden Tag
    Dein Körper spricht schon bände, präpariert nur für deinen Sarg
    Lebensstoff das Elixier, ein doppelten noch danach das Bier
    Spül es runter weg damit, gib der Leber noch ein Tritt
    Nastrovje, es wird schon alles gut gehen
    Wie lange noch, wird schon in den Büchern stehen
    Also einfach weitermachen, der Bölkstoff muss heute richtig krachen
    Schönen Gruß, Fick dich selbst, ich spreche vom Mythos, dem Rebell
    Verfickter Nazi Doktor, was ist mit mir geschehen
    Die Aorta knackt schon, auch mein Hertz bleibt fast stehen
    Die 40 Prozent, wahren wohl doch etwas zu viel für mich
    Um sie jeden Tag, zu konsumieren, zu konsumieren, zu konsumieren
    Alkohol Alkohol
    Alkohol macht die Birne hohl

    3.
    Dir fehlt die Musik
    Dich nervt was geschieht
    Dann kommt hier her
    Und setzt euch zur Wehr
    In Rons Taverne
    In Rons Taverne
    In Rons Taverne
    In Rons Taverne
    In Rons Taverne
    In Rons Taverne
    In Rons Taverne
    In Rons Taverne
    In Rons Taverne
    In Rons Taverne
    In Rons Taverne
    In Rons Taverne
    Da trifft man sich gerne
    Da trifft man sich gerne
    In Rons Taverne
    In Rons Taverne
    In Rons Taverne
    In Rons Taverne
    In Rons Taverne
    In Rons Taverne
    Kommt alle in Rons Taverne
    Denn eingeschenkt wird hier noch gerne

    4.
    Die Zeit ist reif, verstehst du den Sinn
    Du suchst nach deinem Schicksal, oder irgendeinem Ding
    1000 Schritte weiter, findest du dich selbst
    Es ist der Berg, den du besteigen willst
    Die Tage und Nächte, zahlen ihren Tribut
    Doch sollte es das sein, was hält uns noch daran
    Wir trampen immer weiter, horten unseren Mut
    Denn nach der Ebbe, kommt stets die Flut

    5.
    Kann es fühlen, kann es fühlen
    Leg es ab, leg es ab
    Wie das Messer tief ins Fleisch bohrt
    Wie das Messer tief ins Fleisch bohrt
    Dieser Schmerz, dieser Schmerz
    Kein Vertrauen, kein Vertrauen
    Und ein Mann, geht über Bord, über Bord
    Und ein Mann, geht über Bord, über Bord
    Und ein Mann, geht über Bord, über Bord
    Und ein Mann, geht über Bord, über Bord

    6.
    Ich bin allein
    Wer ist alles hier
    Ich bin allein
    Wer steht vor meiner Tür
    Ich bin allein
    Was kann ich für Sie tun
    Ich bin allein
    Und nun
    Ich rieche Duft
    Fange an zu starren
    Ich rieche Duft
    Fang an zu verharren
    Ich rieche Duft
    Den Duft von Frauen
    Ich rieche Duft
    Und wetze meine klauen
    Euphorisiert
    wache ich auf
    in meinem Traumhaus
    Neben meiner Traumfrau
    in meinem Traumhaus
    zu Haus
    Euphorisiert
    wache ich auf
    in meinem Traumhaus
    Neben meiner Traumfrau
    in meinem Traumhaus
    zu Haus

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